El secreto de las rebajas de Zara está en este detalle de la etiqueta: el truco que casi nadie conoce

Ya hace semanas que las rebajas de Zara nos dejan las mejores prendas para comprar a precios más baratos. Pero hay un truco que pocas personas conoces para saber si la calidad de la prenda que compras en este tiempo de descuentos es mucho mejor. Es el secreto de las rebajas de Zara. ¿Lo conoces?

Tal descubrimiento sirve para diferenciar las diferentes gamas de calidad de sus productos. El secreto está en el color de las etiquetas, ni más ni menos. Y no lo explica Zara, la red está llena de expertos y curiosos que conocen tal truco y nos lo hacen saber. Cada etiqueta se basa en unos códigos de color que significan diversas cosas y tiene que ver con el nivel de calidad de la ropa de la marca. De esta manera podrás comprar en las rebajas mucho mejor y sabiendo que tu prenda tiene un mejor tejido.

Este es el secreto de las rebajas de Zara

La cuenta de TikTok de la experta Tiffatalledo da a conocer este truco. Si se trata de una etiqueta de la prenda en color blanca y tiene las letras de color negro, esto quiere decir, según explica la profesional en sus redes, que tiene menor calidad, es decir, la gama de menor calidad de prendas de Zara. Suelen ser prendas con precios algo más bajos.

Mientras que la etiqueta blanca con letras grises corresponde a una calidad estándar, que suele ser la que más abunda dentro de las diferentes gamas de Zara.

Según la cuenta de Tiffatalledo, la etiqueta negra con letras blancas es aquella que ya está diciendo que la prenda tiene una mayor calidad. Algo a tener presente en las rebajas de Zara, porque entonces si hay descuento te llevas una prenda top que vale la pena tener en cuenta.

Finalmente, está la etiqueta negra o más oscura también con letras negras o bien grises. En este caso, se refiere a una calidad ya superior. Suelen ser vestidos, pantalones o chaquetas que pertenecen a ediciones especiales y por tanto su precio es también mayor.

Cómo aprovechar las rebajas de Zara

Si no te ha dado tiempo, ya puedes mirar bien aquellas prendas que quieres de Zara en estas rebajas porque lo ideal es escogerlas antes y dejarlas en tu cesta de la compra para poder comprar de inmediato, y cuando ya empiezan las ofertas.

Compra consciente

Luego hay que especificar que comprarás mejor siempre que lo hagas con cabeza o de forma consciente. Se aconseja comprar las piezas más deseadas o que sabes que se agotan rápido (básicos, prendas virales). Porque en breve ya no estarán y no hallarás tu talla.

Segundas rebajas

En este caso, se trata de aquellas rebajas que se hacen más adelante, dentro de las de verano, con precios todavía más baratos. Entonces, si una prenda no se agota, puede bajar más de precio. Hay que tenerlo presente para entonces comprar ya no aquellas elegidas si no prendas que sabes que necesitarás en algún momento, o bien son especiales, son de fiesta o bien básicas y te salen muy baratas porque los descuentos son del 60, 70 y 80%.

Mejor, siempre calidad

Ahora que sabes el secreto de las rebajas de Zara y la calidad de sus prendas, ya puedes hacerte con las que más calidad tienen en las rebajas. Recuerda que todo depende del color de las etiquetas. Así tienes prendas más caras que ahora están a tu alcance.

Compras básicas

En rebajas, lo mejor es comprar prendas atemporales: jeans, blazers, abrigos, camisas blancas, zapatos negros, etc.

No cometas estos errores

No compres solo por el descuento. Piensa: ¿Lo usaré realmente?

Revisa las políticas de devolución: en rebajas puede haber excepciones o plazos más cortos.

Controla tu presupuesto: podemos pasarnos con tantas ofertas y gastar más de lo presupuestado.

Devoluciones y cambios

Guarda siempre el ticket, y si compras online, haz seguimiento de tus pedidos.

Zara permite devolver en tienda sin coste o por mensajería (aunque a veces tiene coste). Y depende un poco del periodo de rebajas y del precio de la prenda.

Aplicación y web

Usa la app y web de forma inteligente, pues actualmente ya no hace falta ir a la tienda y es más sencillo comprar online.

Debes saber que las rebajas aparecen primero en la app, luego en la web, y después en las tiendas físicas.

Para saberlo todo antes, activa las notificaciones para enterarte de nuevas bajadas de precio. Y suscríbete a los diversos newsletters, verás que te darán buenas noticias antes que nadie.