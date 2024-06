Gloria Camila, obligada a rebajar hasta un 80% los precios de su marca

Además de ser una colaboradora habitual de los distintos programas de televisión, Gloria Camila estrenó su faceta como empresaria el pasado 24 de febrero tras finalizar sus estudios de moda, formación que cursó entre 2017 y 2020 en IADE Escuela de Diseño, situada en la calle Claudio Coello, en la milla de oro de la capital.

Fue en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde Bakkus, su firma, vio la luz por primera vez. Gloria Camila lanzó la colección de primavera-verano 2024 y la presentó a través de un desfile. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. ¿El motivo? El precio de las prendas. Tan solo cuatro meses después y sin previo aviso, los diseños no cuestan lo mismo. De hecho, tal y como se puede observar en la página web de la propia marca, han bajado considerablemente, en algunos casos hasta el 80% de su precio original.

Gloria Camila presentando su marca. (Foto: Gtres)

Por un lado, la camisa Cibeles, que se puede encontrar desde la talla S hasta la L y en diferentes colores (rosa, azul bebé, verde menta y ocre), estaba valorada en 239 euros. Ahora, cuesta 70. Una diferencia por la cual la propia marca no ha hecho ningún tipo de aclaración. Además, tampoco aparece el precio original. Un movimiento cuando menos llamativo.

Camisa Cibeles. (Foto: Bakkus)

No es el único diseño que ha sufrido una variación en su precio. Porque el chaleco Niza, que solo existe en color gris, costaba 319 euros y, actualmente, se puede comprar por 140 euros .

Gloria Camila posando para su marca. (Foto: Bakkus)

Nada más lanzar la página web y activar la cuenta de Instagram, los usuarios de la Red no tardaron en dar su opinión al respecto. «Muy poca personalidad, ropa que no luce nada y encima el precio es realmente desorbitado (…) Que alguien me diga si esto es real o es una broma», «El precio por supuesto lo veo demasiado elevado para lo que se ve», «Pero si esos modelos están en otras tiendas a 25 euros…», fueron sólo algunos de los comentarios.

Gloria Camila quiere cobrar 240€ por una camisa verde básica y 275€ por una chaleco de viscosa 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fk5WqYrd26 — Alba Medina (@Srtacotilleo) March 1, 2024

Un descuento extra

Sin ir más lejos, el pasado 26 de mayo, la firma lanzó un mensaje (que también aparece nada más acceder a la página web) con el que animó a los usuarios a que realizaran una compra, dado que tendrían un descuento extra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BAKKUS OFICIAL (@bakkusoficial)

«¡No te pierdas la oportunidad! Suscríbete a nuestra newsletter y obtén un 15% extra de descuento en tu próxima compra en nuestra web. ¡Descubre las últimas tendencias y novedades de Bakkus directamente en tu bandeja de entrada y ahorra en tus looks favoritos! ¡No te lo pierdas!», se puede seguir leyendo en el anuncio.

Gloria Camila justifica los precios

Fue a través de un ‘preguntas y respuestas’ de su perfil de Instagram, donde la hija de José Ortega Cano aclaró los precios de las prendas de Bakkus. «Nuestras prendas tienen un precio el cual se ha estudiado antes con un asesor fiscal y un abogado mercantil. Se hacen estudios con la tabla de coste nuestra en la producción y de ahí analiza los precios que se pueden o deben marcar», indicó, insistiendo en que «no están puestos los precios al tuntún». «Fijamos un precio que es el real y el que valoriza esa prenda», comentó.

Además, se sinceró y explicó que es consciente de que «no es asequible» para todo el mundo, pero que el precio corresponde a «diseños hechos por nosotras» y que cuentan con el sello «100% made in Spain». Por ahora, se desconoce el motivo real que hay detrás de esta decisión de la marca, ni la propia Gloria Camila se ha pronunciado al respecto. Pero, sin lugar a dudas surge una gran pregunta y es la de, ¿por qué se ha visto obligada a cambiar la hoja de ruta de este proyecto empresarial?