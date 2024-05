El último dardo de Gloria Camila a Ana María Aldón tras hablar de la situación de José Ortega Cano

En los últimos días se está hablando mucho de la situación económica que atraviesa José Ortega Cano, pero el torero no quiere dar explicaciones sobre el tema. Ha sido Gloria Camila la que ha dado un paso adelante para lanzar un dardo contra Ana María Aldón, quien sí tocó esta polémica en el programa donde ejerce de colaboradora. La joven ha reaparecido en Las Ventas (Madrid) y ha dado su opinión.

El periodista Jesús Manuel Ruiz ha acusado a la tertuliana de estar aprovechándose de su acuerdo de divorcio para disfrutar de un nivel de vida bastante alto. El que fuera polemista de Sálvame ha llegado a decir que Ana María paga su hipoteca con el dinero de Ortega Cano, algo que ella ha negado por completo. Insiste en que tiene dos casas, una en Sanlúcar de Barrameda y otra en Guadalajara. Los gastos de estos dos inmuebles corren por su cuenta.

«No me voy a defender de esto, nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador, no lo voy a hacer, esto que están diciendo es mentira, no recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo cada mes. No me la paga nadie», ha declarado Ana María para contestar a Jesús Manuel.

Gloria Camila, entes de entrar a Las Ventas. (Foto: Gtres)

Ahora ha sido Gloria la que ha hecho un comentario que puede resucitar su guerra con la andaluza, pues ha puesto en duda lo que se está contando de José Ortega Cano.

Gloria Camila defiende a José Ortega Cano

Gloria siempre se ha caracterizado por dar la cara por su padre y esta ocasión no ha sido distinta. Cuando le han preguntado por sus problemas económicos ha puesto en duda la veracidad de los mismos. Prefiere no hablar del tema, pero sí ha insinuado que las informaciones que han salido hasta la fecha no se ajustan 100% a la realidad.

José Ortega Cano, en Las Ventas, Madrid. (Foto: Gtres)

«Bueno, yo eso ya es que no sé si es verdad o es mentira», declara sobre las presuntas deudas del diestro. «No entro, lo siento. Vengo a disfrutar de la tarde y a disfrutar de Morante, Talavante y Aguado, así que con ganas».

Ana María desveló en el programa Fiesta que Ortega Cano no estaba cumpliendo con convenio que firmaron cuando se separaron. Estas palabras cobraron sentido cuando la revista Lecturas aseguró que el torero tenía problemas financieros. No obstante, Gloria ha restado importancia a los mismos.

Gloria Camila se recupera de su operación

Gloria preocupó a muchos al publica una foto suya ingresada en el hospital. Más adelante explicó que se había sometido a una operación estética en su clínica de confianza para retocar su pecho. La recuperación ha sido lenta, por eso no fue testigo del regreso de Ortega Cano a los ruedos.

Gloria Camila, con su novio David García. (Foto: Gtres)

El viudo de Rocío Jurado celebró sus 50 años de trayectoria volviendo a los ruedos. Estuvo acompañado de su hijo menor y de su hermana, pero Gloria no pudo asistir porque estaba con muchos dolores.

Ha sido su sobrina, la hija de Rocío Carrasco, una de las personas que le ha ayudado durante este tiempo. «Sí, Rocío, mi chico, mi familia y todos, genial, la verdad. Así que nada, súper bien y mejorando poco a poco». Después de esto, la influencer ha entrado en la plaza de Las Ventas dispuesta a disfrutar de una de sus grandes aficiones.