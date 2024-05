Ana María Aldón estalla ante el último ataque que ha recibido y señala al verdadero culpable

Ana María Aldón ha vivido una tarde muy tensa en su programa. Ha utilizado dicho espacio para dar respuesta a las acusaciones que ha recibido por parte del periodista Jesús Manuel Ruiz. El que fuera colaborador de Sálvame asegura que la diseñadora está pagando su casa con el dinero que le pasa José Ortega Cano para la manutención del pequeño que tienen en común.

Ana María Aldón ha desmentido totalmente esta afirmación y ha puesto a trabajar a sus abogados para frenar a Jesús Manuel. Según cuenta, lleva mucho tiempo soportando este tipo de atrevimientos y ya no aguanta más. Ha dejado claro que José Ortega Cano no tiene nada que ver: él no es la persona que ha hablado con Ruiz.

«Ya no le voy a dejar pasar ni una porque llevo años aguantando», ha comentado en relación a los ataques que ha recibido por parte de Jesús Manuel.

José Ortega Cano, en Las Ventas, Madrid. (Foto: Gtres)

«Él no tiene nada que ver en esto. Le implica a él, pero es otra gente la que va por detrás y él nunca ha parado los pies», ha comentado Ana María. También ha dejado claro que José Ortega Cano es un buen padre, a pesar de que hace unas semanas desveló que había partes del acuerdo de divorcio que no se estaban cumpliendo. Este asunto ya está solucionado.

Ana María Aldón se planta

Ana María Aldón saltó a la fama a raíz de su relación con José Ortega Cano, pero lo cierto es que ya no necesita al torero para generar contenido en televisión. Es más, ha formado su propia empresa y no solamente gana dinero en la pequeña pantalla, tiene otras vías de ingreso. Por eso es injusto, según su postura, afirmar que está aprovechándose de su acuerdo de divorcio para mantener sus propiedades.

Ana María Aldón, con José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

«Yo pago dos hipotecas, pago la de mi casa, que nadie me lo ha pagado jamás. Nadie me ha pagado ni una sola cuota de mi hipoteca. Pero yo vivo aquí y en el convenio todo lo que se habla es en favor del menor. Prefiero no hablar de él y no quiero que nadie hable. Todo lo que concierne al convenio regulador, se va a mantener al margen», ha comentado muy enfadada.

La diseñadora tiene un domicilio en su tierra natal, pero reside en Madrid. Ambas propiedades son suyas y ya ha quedado claro que las ha pagado ella. Hay que recordar que cuando se separó de José Ortega Cano se mudó a Guadalajara, donde ha empezado una nueva vida junto a su pequeño.

Ana María Aldón sabe quién es el culpable

Ana María Aldón, enfrentándose a José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Ana María no ha entrado en detalles, no quiere más guerras, pero sabe quién es el culpable de lo que ha pasado. «Yo sé perfectamente de dónde viene esa información. No voy a inculpar a nadie, pero yo sé lo que estoy diciendo».

Su compañero Aurelio Manzano cree que estaba insinuando que los responsables son los familiares del torero, así que se ha enfrentado a ella. «Estoy intentando respirar porque me parece muy injusto que acuses a la familia del padre de tu hijo de filtrar informaciones».

Aldón ha insistido en que ella no ha dado nombres, lo único que ha dejado claro es que en estos momentos no tiene ningún conflicto con José. «Los problemas que hayan sido ya están zanjados y no hay nada más de qué hablar. Yo estoy cumpliendo con el convenio, y la otra parte, tenía que hacerlo también. A veces se hace cuesta arriba y a mi también».