Ana María Aldón denunciará a José Ortega Cano por "no cumplir con sus obligaciones"

La relación que José Ortega Cano mantuvo con Ana María Aldón estuvo cargada de polémica desde el primer momento. No fueron pocos los que acusaron a la diseñadora de ser una persona «aprovechada» y ella optó por guardar silencio y mantenerse al margen, pero todo tiene un límite. La tertuliana de Telecinco ha anunciado que emprenderá acciones legales contra su exmarido por «no cumplir con sus obligaciones». No ha entrado en detalles, pero su amigo Luis Rollán ha desvelado que esta historia le está afectando mucho.

Ana María Aldón ha dejado de hablar de José Ortega Cano. Firmó el divorcio en 2023 y compartió la noticia con los espectadores de Telecinco, pues trabaja de colaboradora en la cadena. Sin embargo, Mediaset consideró que lo mejor era vetar al maestro, así que hace tiempo que Aldón no tiene que dar respuesta a alguna polémica familiar. Sin embargo, ella ya es un personaje con entidad propia y su estado de ánimo importa, independientemente de lo que haya detrás.

Ana María Aldón, con José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Ana María estaba opinando sobre un tema de actualidad en Fiesta y ha aprovechado para lanzar un dardo que Emma García no ha tardado en recoger. En ese momento ha explicado que pedirá ayuda a la justicia porque, según ella, José Ortega Cano no está cumpliendo el pacto que sellaron antes de formalizar la separación. «Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen».

Ana María Aldón «está pasando un mal momento»

Después de que Ana María Aldón comentase la separación de otra pareja mu conocida, el periodista Luis Rollán notó que el tema le estaba afectando más de la cuenta. Durante unos minutos el programa se centró en ella, a pesar de que llevaban un tiempo sin informar sobre José Ortega Cano. ¿La diferencia? Que en esta ocasión la noticia se centró en Ana María, de hecho no se pronunció el nombre del torero.

José Ortega Cano, en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

«Está pasando un mal momento, quiero que dé un paso al frente y que cuente las cosas. Cuando digo que las cosas hay que denunciarlas, hay que denunciarlas, todas. Son cosas que a mí me duelen. Que vaya por delante que no tengo nada en contra del padre de su hijo, su ex, pero esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, dicen que es aprovechada… Nunca la he escuchado ni un solo comentario malo sobre él», ha declarado Luis Rollán.

De esta forma ha quedado claro que el maestro estaría fallando en la parte del acuerdo que hace referencia a su hijo menor. Luis Rollán, íntimo amigo de Ana María, ha insistido en que la colaboradora lleva mucho tiempo «tragando en silencio», por eso quiere que haga público lo que está pasando en su vida privada.

La diseñadora da explicaciones

Al ver la expectación que generó las palabras de Luis, Ana María Aldón dio un paso adelante y reconoció que el problema ya estaba controlado, pues ha decidido que tomará cartas en el asunto. «Está en cauce y en vía de solucionarse las cosas. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás, también. Estoy en vías de denunciar».

Ana Maria Aldón, en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Hay que resaltar que hasta la fecha Ana María solo ha tenido buenas palabras para su exmarido. La colaboradora no estuvo en el último cumpleaños de su hijo porque estaba en Gran Hermano Dúo, pero aseguró que estaba tranquila porque sabía que José Ortega Cano se iba a encargar de todo.

«Sé que va a tener un cumpleaños maravilloso porque su padre se encarga siempre de hacerle lo mejor. Sé que está muy bien cuidado y que es un niño muy especial. Sé que si me voy de este mundo, estará bien. A esas personas, muchas gracias», dijo exactamente. Ahora la pregunta es: ¿Qué ha cambiado?