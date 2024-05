José Ortega Cano, a punto de ser embargado: los motivos

La situación económica de José Ortega Cano no sería todo lo buena que parece a juzgar por la información a la que ha tenido acceso Luis Pliego, en la tarde de este martes. El director de la revista Lecturas ha acudido hoy a su puesto de colaborador habitual en TardeAR y, aprovechando las horas previas a la publicación de una nueva entrega del semanario, ha desvelado la difícil situación monetaria en la que se encontraría el torero.

Según el periodista, Ortega Cano no puede cumplir con las obligaciones económicas que tiene, en concreto, con Ana María Aldón, su ex pareja, porque, el diestro «tiene problemas». Algo que podría llevarlo incluso a perder la casa que compartío con la diseñadora cuando todavía estaban juntos. Dicha vivienda, llevaría recibiendo notificaciones de embargo desde hace tres años. «Tiene un patrimonio importante pero desde 2016 no presenta el balance de sus empresas. Con lo cual suponemos que no ha ingresado tampoco tanto. De hecho, con 70 años ponerse a celebrar los 50 años en el ruedo con dos festivales taurinos. A ver, sí puede tener un gesto romántico detrás, pero en realidad se esconde una situación económica», ha explicado Pliego.

«En las cuentas pone que es un aval y es un crédito que no ha pagado. Ana María creo que sabe la situación económica de Ortega Cano no es tan buena», ha añadido el colaborador antes de detallar las deudas, más a fondo, de José Ortega Cano. La primera deuda para el diestro habría llegado en el año 2021 y correspondería al pago de 53.000 euros con el Ayuntamiento de Fuente del Fresno. Además, existiría otra relacionada con los festejos taurinos, que ascendería a los 62.000, y una tercera que podría deberse a una deuda contraída por un intermediador al que el torero habría avalado «en algún préstamos o proyecto».

A todo ello cabe sumar que, de acuerdo al programa de Telecinco, Ortega Cano no podría hacer frente a su problema económico rápidamente, ya que en los últimos tiempos ha invertido en diferentes negocios, tales como una plaza de toros, una finca para perros o una tienda en Sevilla para Gloria Camila, entre otros. El diestro, asimismo, es propietario de un ático en Cádiz y tres locales comerciales en Madrid. «Ya en 2018, cuando Ana María Aldón se preparaba para Supervivientes, que en ese momento estaban casados, hicimos un estudio de cuáles eran las finanzas de Ortega Cano y ella entraba un poco para salvar la economía del día a día de la casa de Ortega Cano y Ana María Aldón», ha contado Pliego.

Ana María ya dio pistas de la situación económica de Ortega Cano

Fue hace escasas dos semanas cuando Ana María Aldón, quien ha rehecho su vida tras su divorcio de José Ortega Cano, anunció que iba a tomar medidas legales contra el diestro como consecuencia de no cumplir sus obligaciones. «Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen» dijo. Aunque la televisiva no quiso ahondar en los desencuentros que tiene con su ex marido, y tampoco quiso detallar en qué consiste ese incumplimiento, Ana María pidió tiempo. «Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas. Tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas» expresó.