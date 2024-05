Gloria Camila no atraviesa su mejor momento de salud. La hija de José Ortega Cano continúa en plena recuperación tras pasar por la mesa de operaciones. «Como bien sabéis, tuve que operarme del pecho por la formación de unos queloides en las axilas y por la mala posición de la prótesis. (Un cirujano me lo hizo fatal)», indicó hace unos días en su perfil de Instagram.

Por ahora, la empresaria continúa en plena recuperación y ha sido este lunes, 20 de mayo, cuando ha dado a conocer a través de la misma vía cómo se encuentra actualmente. «Chicos, voy mejorando poco a poco. Sigo sin poder hacer algunas cosas, como conducir, por ejemplo, que creo que es primordial para mí. O como cocinar algo o atarme las zapatillas», ha indicado en un primer momento.



Gloria Camila actualiza su estado de salud. (Foto: Redes sociales)

«No tengo los dolores infernales de antes y por fin vuelvo a poco a poco a la rutina (estudiar, BAKKUS, RRSS). Gracias a todos los que habéis preocupado por mí», ha finalizado el escrito al que ha añadido una imagen en blanco y negro en la que se puede apreciar cómo está tumbada en el salón.

Con este mensaje que ha compartido en el universo 2.0, la hija de Rocío Jurado ha querido tranquilizar a sus seguidores, quienes llevan un tiempo preocupados por su delicado estado de salud. Eso ha motivado a Gloria Camila ha comentar cómo se encuentra.

Gloria Camila, tras su operación. (Foto: Redes sociales)

Desde que pasó por el quirófano, Gloria ha sido la encargada de contar sus avances. «Chicos, estoy mejorando bastante bien. No tengo mucha independencia todavía, pero tengo los mejores enfermeros personales», decía hace unos días. «Sois muchos los que me habéis escrito en Instagram y en WhatsApp, perdonadme si no he contestado, quiero hacerlo poco a poco y uno por uno. Estoy out del teléfono, que también me viene bien un detox del móvil», comentaba también.



Un nuevo reto profesional

El pasado mes de febrero, Gloria Camila lanzó, tras meses de nervios y trabajo, su propia marca de ropa junto a otras dos socias. La hija de José Ortega Cano presentó Bakkus, en un evento que tuvo lugar en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Hasta el citado lugar se desplazó la influencer, donde pudo reencontrarse con su familia, los grandes pilares de su vida.

Gloria Camila en un evento en Torrejón de Ardoz, Madrid. (Foto: Gtres)

Gloria Camila mostró, muy emocionada, la colección de primavera-verano 2024 y la enseñó a través de un desfile mediante el que se pudieron conocer las prendas que había diseñado. Para esta cita tan importante, la colaboradora de televisión reunió a su familia en el que es, sin duda, fue uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. A su lado estuvieron su padre y su hermano, José Fernando, así como Chayo Mohedano y Rocío Flores, entre otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país.