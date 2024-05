Ana María Aldón y Gloria Camila, enemigas íntimas unidas por sus polémicas en el mundo de la moda

Ana María Aldón y Gloria Camila tienen muchas cosas en común pese a su conocida enemistad. La primera y la más destacada es su pasión por la moda. Un hobbie por el que las dos han apostado en su faceta profesional y con el que se han convertido en noticia a raíz de la multitud de polémicas que han protagonizado. Sin ir más lejos, la ex pareja de Ortega Cano se ha situado en la primera plana mediática de los últimos días tras salir a la luz una investigación sobre su negocio dedicado a vender ropa vía online.

Tal y como han señalado desde el plató del programa Así es la vida, Ana María Aldón compra parte de su género en el polígono Cobo Calleja, en una conocida tienda al por mayor en la que adquiere prendas provenientes de China (con baja calidad) para después reconvertirlas como parte de una boutique con unos precios elevados. De acuerdo con la información aportada por el espacio televisivo mencionado, ropa valorada en 10 euros, Ana María la vende alrededor de unos 20 euros: «Los artículos de no mucha calidad los vende un 200% más caros», aseguraban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Tras salir a la luz este problema, la gaditana no ha dudado en defender su negocio desde el programa Fiesta, donde se ha mostrado visiblemente enfadada con lo trascendido, asegurando que los datos no eran verdad: «Como investigadores no tienen precio. A ellos se les olvida que las prendas hay que revisarlas, hay que mirar el patronaje, la calidad… y para eso estoy preparada porque tengo una carrera […] Yo estoy aplicando una fórmula de beneficio por debajo. No es justo lo que habéis hecho conmigo. No solo habéis dañado mi imagen, sino también la mano que está dando de comer a mi hijo», decía.

Ana María Aldón en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Por otro lado, uno de los aspectos más curiosos de este problema es que es particularmente gemelo al que está atravesando la que llegó a ser su hijastra. Gloria Camila se ha lanzado en un nuevo proyecto de moda bajo el nombre BAKKUS el cual, pese a estar teniendo una muy buena acogida en redes, lo cierto es que sus precios ya se han convertido en noticia, y no precisamente para bien. La razón principal es que se trata de unas prendas muy básicas, hechas en gran parte con un material sintética cuyo precio, en mucho de los casos, supera los 300 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAKKUS OFICIAL (@bakkusoficial)

Como era de esperar, el coste de las prendas ha generado todo tipo de mensajes descalificativos en las plataformas digitales, ya que son muchas las seguidoras que opinan que en cuestión de calidad, la ropa que vende Gloria Camila, junto a otras dos socias, tiene un precio desorbitado. Por ahora, habrá que seguir esperando para conocer la evolución de la nueva marca de moda y el reconocimiento que va obteniendo con el paso de los meses.