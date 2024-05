Gloria Camila se convertía en una de las protagonistas de la crónica social de nuestro país el pasado fin de semana. La hija de José Ortega Cano hizo saltar las alarmas al reaparecer públicamente desde el hospital, donde fue ingresada para realizarse una operación estética del pecho. «Como bien sabéis, tuve que operarme del pecho por la formación de unos queloides en las axilas y por la mala posición de la prótesis. (Un cirujano me lo hizo fatal)», indicó en su perfil de Instagram.

En medio de su recuperación, la influencer, que se está alojando en la casa de su progenitor, ha respondido a las últimas acusaciones por parte de Ana María Aldón a su padre. «Pues lo que te acabo de decir, que todo está a punto y todo pagado. Quien no quiera entenderlo es porque no quiere. Estoy recién operada, pero no tonta, ¿te has dado cuenta?», ha expresado.

Gloria Camila con José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

La denuncia pública de Ana María Aldón

Y es que, la diseñadora hizo unas controvertidas declaraciones durante su intervención en Fiesta, espacio presentado por Emma García. Aseguró, mirando a cámara, que tendrá «que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen» afirmó, refiriéndose a su ex marido, pero sin entrar en muchos detalles sobre el asunto.

«Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas. Tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas», añadió, tajante.

Ana Maria Aldón, en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Por otro lado, Luis Rollán, amigo íntimo de Aldón, también se pronunció sobre este entramado familiar. «Yo digo que todas las cosas malas que pasan hay que denunciarlas. Perdóname porque me ha salido así. Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas», reveló el colaborador, animando así a Ana María Aldón a dar el paso al frente para contar la realidad que ella vive.

«Son cosas que a mí me duelen y vaya por delante, que yo no tengo nada en contra del padre de su hijo, de su ex. Pero sí es verdad que esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, que si ha sido una aprovechada… Cuando yo no he escuchado en mi vida una mala palabra hacia él. Entonces, cuando yo digo que hay determinadas situaciones, hay que denunciarlas», añadió.

La reacción de José Ortega Cano

Unas insinuaciones que Ortega Cano no tardó en responder. El torero desmintió a su ex mujer en Es la mañana de Federico, asegurando que esa supuesta «obligación» con la que no estaría cumpliendo es simplemente una transferencia bancaria que no llegó en el plazo previsto. Intervención con la que dio por zanjado este entramado en el que se ha visto envuelto en los últimos días.