Destapamos el pasado de Alaska: por qué se llama así y con quién estuvo antes de Mario Vaquerizo

«Me llamo Alaska y soy un huracán», canta la artista en una de sus famosas canciones. Lo cierto es que su verdadero nombre es Olvido Gara. Eligió este apodo inspirado en un tema de Lou Reed, Caroline Says II. Muchos creen que lo conocen todo sobre ella, pero ¿quién se esconde detrás de esta intérprete que ha marcado un antes y un después en la cultura popular? Todos sus secretos han visto la luz a raíz de la publicación de Alaska revelada, un documental producido por Shine Iberia que se acaba de estrenar en la plataforma Moviestar +.

Alaska es la madre de todos los realities. Fue ella la primera famosa española que decidió grabar su vida junto a Mario Vaquerizo, su marido y gran apoyo. El programa se emitió en MTV y fue un auténtico éxito, tanto es así que otras celebridades intentaron imitarla, como por ejemplo María Teresa Campos. La veterana presentadora protagonizó su propia serie en Telecinco. El proyecto se llamaba Las Campos y gracias al mismo Carmen Borrego saltó a la fama.

Mario Vaquerizo y Alaska en la presentación de su serie. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no hay nada que se pueda comparar con Alaska y Mario, el espacio que sirvió para acercar a la mexicana al público joven. Sin embargo, su historia comenzó a escribirse mucho antes de este momento. ¿Quién fue su novio antes de conocer a Vaquerizo? ¿Ha tenido relaciones con mujeres? ¿Ve futuro en su matrimonio? Todas estas preguntas han quedado resueltas gracias a su última aventura profesional

El exnovio de Alaska, Pito

Mario Vaquerizo y Pito, el novio que tuvo Alaska antes de conocerle, tienen algo en común: los dos han trabajado para ella. Pito también fue su representante y recientemente ha confirmado que le tiene localizado, pues entre ellos hay una bonita amistad.

«Creímos importante que colaborara en el documental, pero tan pronto decía que sí como que desaparecía. Creo que Pito tiene un gran libro si realmente cuenta todo lo que ha vivido, pero no sé si podrá hacerlo», le ha explicado a la periodista Beatriz Cortázar, colaboradora de Y ahora Sonsoles.

En uno de los capítulos de Alaksa y Mario, el matrimonio tuvo una cita con la expareja de la cantante. Vaquerizo, en tono de humor, bromeó con sus celos, pero después quedó claro que todo se trataba de una broma. Es más, esta persona le hizo uno de sus tatuajes.

El origen de su nombre, Alaska

Alaska en la presentación de su serie. (Foto: Gtres)

Tal y como ha contado durante su última aparición en El Hormiguero, encontró su apodo artístico de una forma casual. «Cuando yo tenía doce años hacía traducciones para lo que se llamó prensa marginal madrileña, que no eran más que unos comics a fotocopias que luego vendíamos en el rastro y tenía que firmar con mi nombre. Como nunca me gustó Olvido, encontré Alaska en una canción de Lou Reed que decía y sus amigos le llaman Alaska».

Poco a poco fue construyendo su leyenda, una leyenda repleta de misterios. Sin embargo, no hay ningún secreto en su vida porque ha decidido contarlo todo en primera persona.

«Yo me enamoro de los chicos»

Alaska cuando comenzó su carrera. (Foto: Gtres)

Alaksa es un icono para el colectivo LGTBI. Su bandera siempre ha sido la libertad, por eso jamás ha tenido problemas en hablar sobre ciertos temas. Es una de las claves de su éxito. En su última aparición en El Hormiguero ha hablado abiertamente sobre este asunto.

«Con el tiempo y con la vida confirmas que es una posibilidad que me gusta, pero es verdad que con las chicas es una cosa estética», empieza diciendo. «Ellas me gustan, me parecen monísimas y cuando alguna vez he estado con alguna me ha parecido maravilloso, pero yo me enamoro de los chicos. Mis relaciones son con hombres». ¿Qué otras declaraciones interesantes hará durante su colaboración con Moviestar +?