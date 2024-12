Alaska ha reaparecido en televisión tras enfrentar un serio problema de salud. Lo ha hecho en el programa TardeAR, en Telecinco. La artista ha explicado que ha perdido la visión de su ojo izquierdo debido a un trombo ocular. Es por ello que la cantante ha lucido un parche estético para disimular la diferencia con el ojo derecho. Alaska ha relatado que fue hace varios días cuando comenzó a notar problemas con su visión de manera repentina, describiendo cómo vio destellos de luz antes de que su ojo izquierdo se oscureciera por completo. «Estábamos en horario de programa, con la televisión puesta. Fui a caminar y de repente se me hizo un árbol de navidad, muchos flashes de y de ahí fue al negro el ojo», ha comenzado diciendo.

Tras las pruebas médicas, los especialistas descubrieron que tenía un trombo en la vena central de la retina, lo que causó un edema y le impidió ver con claridad. Aunque aún no se sabe con certeza la causa de este trombo, la cantante ha sugerido que el estrés podría haber jugado un papel importante en este problema de salud. «Tengo la vena central de la retina afectada con un trombo, lo que produce un edema en el centro. Entonces no veo nada. El parche es porque un ojo maquillado y otro sin maquillar…Yo creo que ha sido estrés. Pero hay que mirarlo todo, pronto tendremos los resultados», ha asegurado.

Alaska en televisión. (Foto: Telecinco)

Durante su intervención en el programa, Alaska ha expresado su optimismo para con su evolución, si bien es cierto que por el momento no sabe cuándo podrá recuperar por completo la visión de su ojo afectado. A pesar de los desafíos personales, la intérprete de Dramas y comedias o A quién le importa, ha mostrado una actitud positiva y ha destacado que, en su casa, junto a su esposo Mario Vaquerizo, mantiene el buen humor. Vaquerizo, quien sufrió una caída grave durante un concierto, también sigue recuperándose, lo que ha añadido una dosis extra de humor a la vida familiar en estos tiempos complicados. «En casa no sé quién va a partir la cebolla», ha dicho Alaska entre risas. «Me han dicho que la vista volverá, que será algo lento. Son cosas que van despacito y habrá que ir viendo. Hay que mirarlo todo y poco a poco iremos teniendo resultados. Diabetes, hipertensión…. pueden derivar en una situación como esta, aunque parece que no», ha añadido.

Por su parte, Mario Vaquerizo, también presente en plató, ha querido lanzar un mensaje de apoyo y cariño a su esposa. «Te pido perdón, cariño, de verdad. A ver, es que Alaska es muy controladora… ¡No quiero que esto sean ‘matrimoniadas’, pero es así y ella lo sabe! Yo la veo muy agobiada siempre por querer hacer todo y no puede ser. Se ve superada al final. Un poquito de tranquilidad nos vendría bien (…) La familia también te da tranquilidad», han sido sus palabras. La caída de Mario Vaquerizo, cabe destacar, ocurrió el pasado mes de octubre en pleno concierto en el Festival Horteralia, en Cáceres.

Alaska y Mario Vaquerizo en televisión. (Foto: Telecinco)

El mismo día del accidente, el artista fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de la región de Extremadura, donde fue sometido a varias pruebas para descartar, principalmente, problemas neurológicos graves. Dos días después, con el cuello inmovilizado con un collarín ortopédico, doble fractura en las vértebras y una ligera pérdida de visión por el golpe, Mario fue dado de alta. «Me podía haber matado o haber quedado paralítico, pero gracias a Dios estoy aquí. Me caí y cuando recuperé la conciencia ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, ya en el hospital. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe, y tengo una doble fractura en las vértebras. Ahora me toca reposo y paciencia, que es lo que menos tengo», expresó.