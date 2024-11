La primera salida de Mario Vaquerizo tras su caída: en buena compañía, pero sin Alaska

Fue el pasado 19 de octubre cuando Mario Vaquerizo sufrió una caída que los médicos posteriormente confirmaron que podría haber sido «mortal». El cantante se encontraba actuando con su grupo, las Nancys Rubias, en el Festival Hortelaria de Cáceres, cuando de repente cayó desde una plataforma giratoria de más de dos metros de altura. Enseguida fue trasladado al hospital más cercano, donde le diagnosticaron diferentes fracturas en varias vértebras y otras contusiones. Desde entonces ha estado ingresado hasta en dos ocasiones, pero tras recibir el alta, actualmente se encuentra recuperándose poco a poco en casa.

Aunque todo apunta a que le esperan varios meses de reposo, Mario está poniendo todo su empeño en ir recuperando poco a poco su vida, teniendo siempre en cuenta todas las recomendaciones médicas. Es por ello por lo que, el pasado fin de semana, ha disfrutado de su primera quedada con amigas por las calles de Madrid. Así lo ha mostrado él mismo en su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido un video en el que se le ve feliz junto a los miembros del grupo de las Nancys Rubias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial)

«Hola amiguitos. Mi primer paseo después de 21 días de la fatídica caída. Han venido a acompañarme las Nancys Rubias. ¿Cómo estáis? ¿Me echabais de menos?», comenzaba a decir, generando una risa sonora entre las presentes. «¿Dónde me vais a llevar? […] Se me han quedado las piernas un poco flojitas, pero voy bien. De esta saldremos. Ay, angelito, qué lástima. Tened paciencia, Nancys, por favor», concluía.

Sin duda, estas imágenes han sido consideradas, por muchos de sus fans, como una muy buena noticia, ya que dejan patente que el artista evoluciona favorablemente. Sin embargo, ha llamado la atención que no estuviera Alaska junto a los mencionados. No obstante, lo cierto es que no se ha separado de él en todo el proceso de recuperación. De hecho, con motivo de la celebración de Halloween, el cantante publicó una fotografía con su mujer desde la cama del hospital: «¿Trato o truco? Ayer celebrando Halloween desde el hospital con la chica más guapa del mundo, @alaskaoficial, gracias por estar a mi lado siempre y con tan buena clase y modelazo», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial)

La intérprete de A quién le importa ha sido la encargada de comunicar a los medios cada parte médico que se ha ido conociendo del cantante. De hecho, en los Premios Mujerhoy, celebrados el pasado 30 de octubre en Madrid, destacó que «había días mejores y otros peores» pero que «podía haber sido mucho peor» y que estaba segura de que «se iba a recuperar». Además de su pareja, durante estas semanas Mario también ha recibido el cariño público de muchos rostros conocidos de nuestro país, quienes no han dudado en mandarle mensajes de ánimo. Entre ellos destacan Toñi Moreno, Máximo Huerta, Marta Torné, Jesús Vázquez, Mónica Naranjo o Chenoa, entre otros.