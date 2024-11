De Mario Vaquerizo a Melendi: así han sido las recientes y virales caídas en los escenarios

Aunque los artistas suelen estar completamente familiarizados con la presión del directo y las instalaciones que conlleva un escenario, lo cierto es que últimamente muchos de los cantantes están protagonizando aparatosas caídas que están dando la vuelta a la red. Y es que aunque los ensayos suelen ser una pieza clave para confirmar que el montaje de cada actuación esté correcto, a veces no es suficiente. A continuación, repasamos algunas de las caídas más recientes que han sufrido grandes rostros conocidos del mundo de la música en los últimos meses.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, ha sido el último artista en sufrir una aparatosa caída en directo. El británico se encontraba actuando en su cuarta y última noche en el el Marvel Stadium de Melborune (Australia) cuando, de repente, cayó por una trampilla que estaba abierta para que apareciera por sorpresa Emmanuel Kelly, el invitado con el que iba a interpretar la canción Everglow.

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres

🎥 – @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6

— JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) November 3, 2024