La relación de Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, no atraviesa su mejor momento. Pese a que la llegada del primer nieto de la modelo -fruto del noviazgo entre su primogénito y Alejandra rubio- parecía que había unido a la familia, lo cierto es que presuntamente no es así, tal y como descubrió recientemente Diego Matamoros. Un testimonio que se aleja mucho de la imagen que madre e hijo muestra en DecoMasters, el reality de decoración en el que han demostrado su buena sintonía. Prueba de ello fue el último programa, cuando la maniquí y el actor recordaron uno de los momentos más duros de sus vidas: la entrada de Carlo en prisión.

Así vivió Mar Flores la entrada en la cárcel de su hijo Carlo

La última emisión de DecoMasters ha abierto una herida familiar de los Flores. La modelo no dudó en hablar sobre la entrada en la cárcel de su primogénito y cómo llegó a un acuerdo con la Fiscalía para que la condena por delito continuado de estafa no llegara a los 9 años como se pedía.

Carlo Costanzia en ‘DecoMasters’. (Foto: TVE)

En 2023 saltó a los medios este escándalo, que volvió a poner en la palestra a Mar y a Carlo. Tras conoce su condena, el yerno de Terelu Campos consiguió acordar con el Ministerio Público pagar 100.000 euros como parte del daño a los perjudicados. Asimismo, durante un tiempo cumplió lo pedido por la justicia con un control telemático y con la obligación de dormir en un centro de inserción social -que coincidió con el embarazo de Alejandra Rubio-.

Ha sido en DecoMasters donde Carlo, pese a que ha contado este relato en televisión, ha recordado esta etapa de su vida: «Cuando terminé de grabar la película de Toy Boy, abrí un alquiler de coches, venta, importación y exportación de coches de lujo, y tuve un personaje, mi ex socio, que me estafó y acabé yo pagando por todo».

Mar Flores en ‘DecoMasters’. (Foto: TVE)

El actor ha contado que la pena de cárcel «era absurda» y que su familia y, concretamente su madre, le ayudó en este momento tan delicado: «Se me cayeron muchos proyectos, tenía pelis cerradas, series cerradas. Mi representante me dejó tirado. Todo el mundo me dejó tirado, excepto mi familia».

Por su parte, y al borde de las lágrimas, Mar también ha contado cómo vivió este momento tan difícil de su hijo desde la perspectiva de madre: «Estuvo en la cárcel 21 meses, de nueve años. La condena eran 9 años. Hablamos con la Fiscalía para reconocer parte de la culpa y pagamos una pasta porque se iba a nueve años. Yo casi me muero el día que me lo dijo. Te destroza la vida». Además, la modelo ha aprovechado para aclarar que, si no fue a ver a su primogénito, no fue porque ella no quisiera: «Y todo esto no había trascendido y para que no trascendiera, ¿sabes lo que es estar dos meses sin verle? Aunque luego su padre diga que no le fui a ver porque me avergonzaba».