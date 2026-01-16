La próxima semana, la agenda de la Familia Real española estará marcada por un acto de gran relevancia personal y familiar: el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, ocurrido el jueves 15 de enero en el Palacio de la Zarzuela. La princesa Irene, hermana mayor de la Reina Sofía y tía del Rey Felipe VI, ha sido una figura fundamental en la vida de la Familia Real española, y su pérdida supone un momento de especial significado para los monarcas y sus hijas. Por ello, la próxima semana estará centrada en los actos de despedida, que contarán con la presencia de los Reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la doña Sofía.

El sábado 17 de enero se celebrará en Madrid un responso en memoria de la princesa Irene en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, ubicada en la calle Nicaragua. Este acto religioso servirá como primera oportunidad para rendir homenaje a la fallecida dentro de España, en un contexto limitado a un número reducido de medios debido al espacio disponible en el templo. La presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía adquiere un valor especial, ya que se trata de su primera participación en un acto de estas características, acompañando a sus padres y a su abuela, para mostrar respeto y afecto hacia una persona que ha marcado de manera profunda la vida del Rey Felipe VI y de toda la Familia Real.

La Familia Real en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El lunes 19 de enero, la Familia Real se desplazará a Grecia para asistir al funeral oficial de la princesa Irene en la Catedral Metropolitana de Atenas. Para la princesa Leonor y la infanta Sofía será igualmente su primera experiencia en un funeral internacional como miembros de la Familia Real, un momento que interrumpe temporalmente sus estudios y les acerca a la dimensión más personal y humana de sus responsabilidades familiares. La ceremonia será abierta a los medios en el exterior, mientras que en el interior se distribuirán imágenes en régimen institucional. La asistencia de la Reina Sofía, profundamente unida a su hermana Irene, convierte este acto en un homenaje de gran carga emocional, subrayando los lazos familiares y la importancia de la princesa Irene en la vida de toda la familia.

Tras estos actos de carácter estrictamente familiar, la agenda de los Reyes continuará con compromisos oficiales. El martes 20 de enero, Felipe VI presidirá la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2024 en Toledo, un acto que contará con cobertura televisiva a través de Castilla La-Mancha Media y abierto a medios gráficos y redactores. El miércoles 21, el Rey pronunciará un discurso ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del 40º aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La semana se completará con eventos institucionales en Madrid y Huelva, incluyendo la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), actos conmemorativos del centenario del vuelo del «Plus Ultra» y la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España. El sábado 24 de enero, Felipe VI presidirá el juramento del personal militar del Ejército de Tierra en Cáceres, cerrando así una semana que combinará intimidad familiar, homenajes históricos y compromisos oficiales.