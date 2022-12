Cosmética coreana: las claves de su incipiente éxito en el ámbito de la belleza

En los últimos meses, la cosmética coreana ha cobrado un protagonismo ineludible dentro del mundo del maquillaje, y no es para menos. Todos y cada uno de los productos que la conforman tienen como misión la de respetar la piel, razón por la que no contienen parabenos y utilizan ingredientes naturales y especiales que crean en la dermis una sensación impecable y de pureza que no ha pasado desapercibida para los usuarios de TikTok.

Y es que, la filosofía de belleza coreana es única en el mundo. Se trata de una sociedad que entiende que el cuidado de la piel empieza por el de la salud, creando rutinas específicas para sanarla de forma profunda. Algo que parece haber entendido a la perfección Silvia Moreno, sacando a la luz una gama de productos de belleza que se formulan y fabrican en los laboratorios médicos de Corea del Sur. Todos ellos están caracterizados por ser sutiles y livianos en su textura, teniendo la salud como prioridad, además de la hidratación de la piel y su iluminación.

Teniendo en cuenta estas premisas, la marca Silvia Moreno Cosmética Profesional Coreana ofrece rutinas simples y efectivas, aptas para tratar todo tipo de alteraciones en la piel y consiguiendo resultados que la medicina tradicional todavía no ha logrado alcanzar. Pero, ¿cómo lo consigue? Gracias a la potencia de sus activos. Los cosméticos coreanos de su línea cuentan con ingredientes cuidadosamente seleccionados, muchos de ellos de procedencia exótica y desconocida para occidente, aunque poco a poco van tomando posiciones.

Uno de los grandes éxitos dentro del catálogo de make up de Silvia Moreno no es otro que el Spicule Cream OVACO, una crema que incorpora una nueva tecnología vanguardista que ha revolucionado el mundo de la cosmética por completo, realizando un bio-microneedling al contener micro-agujas naturales de esponjas de agua dulce, las cuales abren miles de microcanales en la piel para que penetren todos los activos en las capas más profundas. Además, actúa como un dermapen en crema, con la ventaja de que se puede usar en todo tipo de pieles y para todo tipo de alteraciones, incluidas las propias de las pieles sensibles, otorgando un efecto lifting que trata arrugas, flacidez, bolsas, marcas de acné, manchas y estrías por un precio menor a 58 euros.

Por otro lado también existe Power Active Cream OVACO, una excelente crema para remodelar la silueta por su potente efecto quema grasas, anticelulítico, reafirmante y activador de la circulación gracias a la presencia de mejillones verdes, los cuales contienen Glucosamida, Omega 3, Vitamina D y Calcio, componentes que actúan aliviando los dolores causados por enfermedades articulares y artritis, teniendo además un efecto antiinflamatorio y antioxidantes que estimulan el sistema inmunitario. Por si fuera poco, sus efectos se notan desde la primera aplicación y tiene un efecto calor muy potente, el cual suele durar entre 20 y 30 minutos para después disminuir su intensidad hasta quedarse en un calor relajante y suave que puede permanecer varias horas por 25,20 euros.