Bvlgari Hotel & Residences, el lujoso complejo de Dubái donde ha empezado el año Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal atraviesa uno de sus mejores momentos vitales y laborales. Prueba de ello es que la diseñadora de moda ha podido asumir los gastos que supone viajar hasta Dubái para pasar el fin de año. Lo ha hecho con toda su familia y amigos, con los que se ha hospedado en el lujoso espacio Bvlgari Hotel & Residences, situado en la exclusiva isla Jumeirah Bay. Un enclave paradisíaco que se define a sí mismo en su perfil oficial de Instagram como «un lugar que combina a la perfección el arte de vivir italiano con el encanto de Oriente Medio».

En el complejo, la creadora de contenido ha pasado unos días repletos de planes de ocio y momentos de desconexión. Gracias a las completas instalaciones, Vicky ha disfrutado de diferentes servicios tales como clases de yoga y pilates, jornadas de playa y también de fiesta para recibir el año 2026 junto a su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija Alba Díaz y su novio, Marcos Terrones, entre otros acompañantes.

Una de las dependencias del Bvlgari resort Dubái. (Foto: Bvlgari resort Dubái)

Además de un amplio y confortable alojamiento, dentro del Bvlgari Hotel & Residences los huéspedes pueden hacer uso de dependencias tales como diversidad de restaurantes con variedad de comidas de diferentes partes del mundo, un club náutico privado, spa y gimnasio totalmente equipado, boutiques y experiencias que se desarrollan tanto dentro como fuera de su perímetro hotelero. Una de las más demandadas es el safari por el desierto. Un plan en el que poder admirar las majestuosas dunas de arena y que comienza desde el hotel con un cómodo viaje donde descubrir la vida silvestre del desierto, avistar inusuales animales como el órix árabe y las gacelas.

Imagen de una parada en el desierto del Safari. (Foto: Bvlgari resort Dubái)

Los planes de Vicky en Dubái y un look especial

Durante su estancia en los Emiratos Árabes, Martín Berrocal ha tenido tiempo para descansar, practicar estiramientos con una instructora profesional de pilates, desconectar sobre la fina arena de la playa y también para pasárselo en grande en una gran fiesta de Fin de Año en la que incluso ha cantado Sufre mamón junto al cantante David Summers. Para esta cita, la ex mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha elegido un elegantísimo dos piezas de color gris perla compuesto por un crop top y una falda de tubo. De cuello alto, el cuerpo tenía manga larga y estaba rematado con una tira ancha de brillo. Un detalle que compartía con la falda, que lo tenía en un lateral, en la zona delantera de una gran raja que dejaba al descubierto parte de una de sus infinitas piernas.

Como complementos, se ha decantado por un clutch repleto de strass con destellos en perfecta sintonía con la cenefa descrita y unos zapatos de tacón plateados que también combinaban muy bien.

Una de las dependencias del Bvlgari resort Dubái. (Foto: Bvlgari resort Dubái)

«Una noche. Un destello»; con estas palabras el exclusivo resort daba paso a una de las veladas más esperadas. «En Bvlgari Resort Dubai, la víspera de Año Nuevo no es solo una celebración, es un gran momento magnético», escribían los responsables del enclave en su red social.

Así es el Bvlgari resort Dubái. (Foto: Bvlgari resort Dubái)

De la misma manera, la creativa de Victoria Collection ha compartido un carrusel que define a la perfección la última noche del año: «Os deseo un feliz año a todos. Este 2026 va a ser bonito. Que Dios os bendiga», ha escrito en el pie de foto. Una recopilación en la que, como no podía ser de otra manera, aparecen todas las personas que forman parte de su núcleo duro. Además de todo esto, el viaje ha servido a Vicky para adoptar nuevos hábitos de vida saludables y, tal y como ha desvelado ella misma, lleva 48 horas sin fumar.