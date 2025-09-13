Quién es Marquitos, el único hombre del clan Berrocal que ya ha intercambiado anillos con Alba Díaz y triunfa como cantante

Alba Díaz y Marcos Terrones han demostrado ser una pareja de lo más unida, y es que después de dos años de relación, el joven músico parece estar de lo más integrado dentro del clan de las Berrocal. Algo que ponen en evidencia en redes sociales, donde Terrones se deja ver compartiendo momentos de lo más especiales junto a la familia de su novia.

A sus 30 años, Marcos se define a si mismo como bastante «perfeccionista y obsesivo» e incluso ha tenido que ir a terapia para luchar contra esa autoexigencia. Con un estilo musical bastante definido, el novio de Alba Díaz pretende tratar temas tan complicados como la diabetes, -enfermedad que padece-, o su incansable búsqueda del amor.

Pese a que él mismo confesaba que a veces le ha costado encajar en los sitios, parece que dentro de la familia de su novia ya es uno más. De hecho, la propia Alba afirmaba que está «enamorada hasta las trancas». Y es que celebra que ambos se encuentren «en el mismo punto vital que yo, que empatiza, que es generoso, que es humilde y que no tiene maldad, que es pureza…», definía a su chico.

Así es Marcos Terrones, el novio de Alba Díaz

Mientras que, por parte de Terrones, parece que también se siente como uno más. «He pasado por varios grupos desde pequeño. Me ha costado encajar porque me decían que era un incomprendido», se sinceraba al respecto. «Hablaba diferente, pensaba diferente, pero tampoco me sentía especial. Yo quería formar parte todo el rato de algún sitio y me ha costado encontrar mi lugar. Mi cabeza está muy bien en este momento», desvelaba en una entrevista para Diez Minutos.

Vicky Martín Berrocal junto a su hija Alba y su yerno, Marcos Terrones. (FOTO: REDES SOCIALES)

Precisamente, da la casualidad de que Terrones también cumple años el mismo día que una persona muy especial para Alba, nada menos que su abuela, Victoria Martín, según detallaba la propia joven en sus redes sociales.

«Que tu abuela y tú novio cumplan años el mismo día es un regalo. Diferente edad pero mismo corazón, igual de puros, humildes y generosos», escribía en una emotiva publicación. «Sois la misma persona y creo que si hubierais coincidido en la vida en la misma época seríais mejores amigos. Os quiero u os agradezco cada cosa que me enseñáis porque sin saberlo y sin daros cuenta se basa en lo mismo», eran las preciosas palabras que le dedicaba.

«Gracias por querer que sea mi mejor versión cada día… os debo mucho, por seguir disfrutándoos toda una vida», concluía su emotivo mensaje. Y es que no cabe duda de que esta historia de amor va viento en popa e incluso han ampliado la familia con un perrito al que han llamado Cumbia. «No os había contado que hay un nuevo miembro en la familia», celebraban hace unos meses.