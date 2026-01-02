El 1 de enero es sinónimo de propósito, de nuevos comienzos y también retos. Durante estas últimas horas, los famosos ya han descubierto algunas de sus promesas para el nuevo año, como Vicky Martín Berrocal, que ha comunicado en sus redes sociales que ha decidido dejar un mal hábito que arrastraba desde hace años. La diseñadora de moda, que ha despedido el 2025 y ha dado el pistoletazo de salida al 2026 en Dubái, ha desvelado que ha dejado de fumar tabaco.

La promesa de Vicky Martín Berrocal

Si por algo se caracteriza Vicky Martín Berrocal es por ser un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. Aunque hay ciertos aspectos que prefiere reservarse, lo cierto es que en el universo 2.0 ha encontrado un lugar donde compartir cómo es su día a día o su vida personal más allá de su faceta como diseñadora de moda.

Ahora, la ex mujer de Manuel Díaz El Cordobés no sólo ha abierto el álbum de fotos de su viaje hasta Dubái junto a su familia para mostrar cómo ha sido su atípica Nochevieja -lejos de las tradiciones españolas que tanto admira-. La andaluza ha desvelado que ha dejado de fumar, un mal hábito que estaba en su vida hasta día de hoy. La madre de Alba Díaz ha querido explicar que no ha podido hacerlo en los primeros minutos del nuevo año, pero sí que es un propósito -al igual que el de muchas personas- que ya ha comenzado a integrar en estas primeras horas del 2026.

«Me dieron las seis de la mañana… Hacía años que no pasaba un 31 de diciembre tan divertido. Lo de bajarme del tacón y ponerme un vestido más cómodo ayudó. Elegí este negro para recibir el año (hora española). Pero, además de disfrutar como una niña, confieso que también apuré un poco más el tiempo, porque prometí dejar de fumar el día 1… Ojalá pueda conseguirlo. A esta hora precisamente llevo 18 horas -sin fumar—», ha escrito a través de sus historias temporales de Instagram junto a una imagen en la que aparece junto a una cerveza y un Iqos -el cigarrillo electrónico que fumaba-. Un hábito que muchas personas dejan precisamente este primer día del año como una promesa para mejorar su salud.

Vicky Martín Berrocal desvela que dejará de fumar. (Foto: Redes Sociales)

En su mejor momento

Sabido es que desde hace unos años, Vicky trata de buscar su mejor versión. Es por ello que ha mejorado su alimentación y su rutina de ejercicios. De hecho, en Dubái -además de pasear por sus calles o relajarse en los mejores beach clubs- también ha sacado tiempo para hacer deporte.

Cierto es que Vicky aboga por la autenticidad y mostrar su realidad tal cual es y sin filtros en redes -aunque muchas veces por ello ha sido criticada-. A sus 52 años, la diseñadora puede presumir de estar más en paz que nunca. Tal es así que no tiene problema alguno de incluso aparecer en redes sociales -donde acumula más de un millón de seguidores- sin maquillaje. «Sin maquillar, sin peinar. Al punto que la chica que me ayuda en casa me ha dicho ¿por qué sale así? Feliz de respirar», dijo hace unos meses.

Una actitud de amor propio que ha heredado Alba, su hija en común con El Cordobés. Precisamente, la joven se ha convertido en un altavoz en su perfil social donde dar visibilidad al body positive o a la importancia de la autoestima.