Marta Sánchez mueve ficha y reacciona a la noticia de LOOK sobre su amistad con Vicky Martín Berrocal

En el universo de las redes sociales, donde cada gesto se analiza con lupa y cada movimiento puede convertirse en titular, la reacción de Marta Sánchez a la reciente información publicada por LOOK no ha pasado en absoluto desapercibida. Si hace apenas unas horas el foco estaba puesto en el llamativo unfollow de la cantante a Vicky Martín Berrocal -un gesto interpretado como la prueba definitiva de un distanciamiento profundo-, ahora el relato ha dado un giro inesperado: Marta ha vuelto a seguir a Vicky en Instagram, un movimiento que muchos interpretan como una respuesta directa, silenciosa pero elocuente, a la noticia difundida por el citado medio.

La publicación de LOOK hacía un recorrido detallado por los indicios que, desde hace meses, apuntaban a un enfriamiento en la relación entre ambas. Ausencias significativas en eventos clave de Vicky, la falta de interacción pública en redes sociales, la desaparición de contenidos compartidos tras aquella entrevista en el podcast de la diseñadora y, finalmente, el simbólico gesto de dejar de seguirse en Instagram. Todo ello dibujaba un escenario de ruptura emocional entre dos mujeres que durante años presumieron de una amistad sólida, intensa y muy visible. Sin embargo, el nuevo follow de Marta Sánchez introduce un matiz importante en esta historia.

Los seguidos de Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez. (Foto: RRSS)

Lejos de emitir un comunicado oficial o conceder una entrevista aclaratoria, la cantante ha optado por el lenguaje que mejor domina esta era: el digital. Volver a seguir a Vicky Martín Berrocal puede interpretarse como una forma de desactivar el ruido mediático, de rebajar la tensión o, al menos, de negar la idea de una enemistad definitiva. No confirma una reconciliación plena, pero sí cuestiona la narrativa de ruptura irreversible que se había instalado. O al menos lo intenta.

Este gesto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la personalidad reservada de Marta Sánchez en lo que respecta a su vida privada. Aunque es una figura pública desde hace décadas, la cantante siempre ha sido selectiva a la hora de exponer sus conflictos personales.

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal en Madrid. (Foto: Gtres)

La relación de amistad de Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal

Los indicios de distanciamiento entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal se fueron acumulando de forma silenciosa pero constante. Primero llamaron la atención varias ausencias significativas de Marta en momentos clave para Vicky, como el estreno de Las Berrocal o la inauguración de su tienda en la calle Velázquez. A ello se sumó la falta de interacción pública en redes sociales, especialmente tras la entrevista de Marta en el podcast de Vicky, que no fue promocionada en su perfil como sí ocurrió con otras invitadas. Con el tiempo, desaparecieron también referencias mutuas que antes eran habituales. Finalmente, el unfollow de Marta en Instagram se interpretó como la confirmación visible de un distanciamiento que llevaba meses gestándose.

La relación entre Marta y Vicky nunca ha sido sencilla ni discreta. Ambas son mujeres con carácter, con trayectorias consolidadas y con una fuerte presencia mediática. Sus discusiones, tal y como apuntaban fuentes cercanas a este medio, formaban parte de una dinámica habitual entre amigas de larga data. Lo que parecía diferente esta vez era la acumulación de señales: silencios prolongados, apoyos no correspondidos públicamente y ausencias en momentos clave. El unfollow fue leído como la confirmación de que algo se había roto. El refollow, en cambio, abre la puerta a la duda. ¿Se trata de un gesto de acercamiento real o simplemente de una forma de frenar especulaciones? Esa es la gran pregunta que ahora se hacen seguidores y analistas de la crónica social.