La controvertida opinión de Marta Sánchez sobre Rosalía:

El último disco de Rosalía continúa dando mucho de qué hablar. Después de más de cinco años sin lanzar temas nuevos, la catalana ha revolucionado el mercado con Lux, marcando un antes y un después tanto en su carrera como en la industria musical de nuestro país. Como no podía ser de otra manera, esta revolución ha provocado un aluvión de reacciones, donde hay quienes hablan del efecto Rosalía, un fenómeno que hace referencia a la influencia única y la potente maquinaria de marketing que hay detrás de la intérprete de Malamente.

Los artistas de nuestro país no han dudado en aplaudir el último trabajo de Rosalía y, aunque Marta Sánchez tampoco ha dejado de hacerlo, lo cierto es que tal vez no lo ha hecho con el mismo ímpetu que el resto. Ya que el efecto Rosalía no lo considera algo novedoso, sino como un fenómeno que han labrado muchos otros cantantes a lo largo del tiempo.

«Pienso que hay muchos artistas latinos de hace muchas décadas que empezaron ya, pico y pala, a abrir el terreno. Y no son los que están ahora los que han descubierto América. Creo que la música latina la llevan trabajando mucha gente antes. Como Gloria Estefan, Julio Iglesias, Rocío Jurado o Juan Luis Guerra. No podemos olvidar el trabajo que han hecho ellos antes de mucha gente nueva que está triunfando hoy en día», comenzaba a decir.

Por otro lado, consideraba que la música latina «era muy poderosa» porque había millones de hispanoparlantes en el mundo, así como también destacaba que la industria de nuestro país había trabajado mucho «para que la lengua española sonara bien», algo de lo que los americanos se han dado cuenta desde hace décadas. «Desde luego es importante que los trabajos que lleguen allí sean buenos, como el caso de Lux, y eso se lo merece. Se lo ha ganado a pulso», sentenciaba.

Marta Sánchez, en un momento muy especial

Estas declaraciones de Marta Sánchez han tenido lugar durante una entrevista que ha concedido a la revista Esquire con motivo de la promoción de su disco 40 años 1985-2025. Se trata de un trabajo en el que homenajeará su larga trayectoria sobre los escenarios y con el que ella misma ha confesado estar profundamente emocionada. «Os vais a encontrar esos temas que forman parte de esta larga andadura que es mi vida en la música. También tendréis temas nuevos que espero que os gusten mucho. Y sorpresas recuperadas en el tiempo que tenían que ser editadas por su valor musical y por representar momentos increíbles de mi trayectoria. […] Esa Marta que veis vestida en mi portada de mi color de la suerte, el dorado, es una Marta orgullosa y agradecida por estos 40 años de carrera», comentaba desde su perfil oficial de Instagram.