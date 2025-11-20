Rosalía es una mujer de barrio. Pese a las excentricidades de su vida, la artista encuentra la felicidad en las cosas simples cuando se baja de los escenarios. Aunque cada vez que su agenda se lo permite regresa Sant Esteve Sesrovires, donde está su hogar familiar-, Madrid suele ser una de sus paradas obligatorias cuando vuelve a España, donde tiene un listado de paradas a las que suele ir con frecuencia.

Así es la vida de barrio de Rosalía en Madrid

En las últimas semanas -y desde que hiciera su gran aparición en la Gran Vía de Madrid para presentar LUX-, la artista ha paseado con total normalidad -o, al menos, lo ha intentado-, por la capital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Obrador San Francisco (@obradorsanfrancisco)

Al igual que una turista cuando visita la ciudad por primera vez -o incluso como cualquier gata-, Rosalía tiene un listado de sitios a los que acudir y que se encuentran en los lugares más puros de Madrid.

Para empezar el día, la intérprete de La Perla no perdona el desayuno. Uno de sus locales favoritos es Obrador San Francisco -Carretera de San Francisco, 14-, ubicado en el céntrico barrio de La Latina. Este negocio, que tiene una amplia carta de bollería y panes, ha compartido la reciente visita de la artista a su establecimiento, así como un selfie con una de las trabajadoras. También, tal y como ella misma ha desvelado, otros de sus lugares imprescindibles son el Café Santander -Plaza de Santa Bárbara, 4 y que es uno de los sitios de moda de la capital al que también acuden muchas influencers- o Hanso Café -Calle Pez 20-, especializado en esta bebida.

Una de las grandes tradiciones en España -y que no es tan conocida en otros países- es la hora del aperitivo. Para esta previa al almuerzo y a la sobremesa, la artista suele acudir a Bodegas El Maño, ubicado en Malasaña y uno de los locales más antiguos de Madrid -ya que se fundó en 1927- y especializado en croquetas de jamón o patatas bravas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Salvador Madrid (@casasalvadormadrid)

En cuanto a restaurantes, Rosalía tiene tres imprescindibles en su guía gastronómica. Uno de ellos, la Pizzería Sasà -a la que acudió tras su última entrevista en La Revuelta-. Sin embargo, aprovechando su paso por España, la artista no duda en sentarse en tabernas de toda la vida como Casa Macareno -un restaurante especializado en platos tradicionales- o Casa Salvador -en el barrio de Chueca-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Madrid EDITION (@editionmadrid)

Por el momento, la artista no tiene una propiedad per se en Madrid y es por ello que, cada vez que se hospeda en la capital, aprovecha para pernoctar en lugares donde pueda sentirse como en casa. En su último paso por la capital ha optado por The Edition Madrid, un hotel que cuenta con unas impresionantes suites, además de tener una amplia oferta gastronómica.