Paula Badosa invita a Rosalía a jugar al tenis y le agradece su tema sobre los ex delante de Broncano

Demostrando una vez más que con David Broncano tan solo mantiene una sólida amistad (después de haber tenido un pasado sentimental juntos), Paula Badosa ha regresado al plató de La Revuelta. La tenista ha sido la invitada del programa de este lunes 17 de noviembre y nada más llegar, no han tardado en aparecer los sutiles dardos.

La deportista ha aprovechado su visita al espacio televisivo mencionado para deshacerse en halagos hacia las canciones que componen Lux, el nuevo álbum de Rosalía. En especial hacia La Perla, un tema que la catalana dedica a un hombre de su pasado y que muchos de sus fans están convencidos de que se trata de Rauw Alejandro. Paula ha asegurado que es su favorita del disco, algo que ha provocado un momento llamativo con el presentador, quien precisamente forma parte de esos hombres del pasado con los que ha mantenido una relación. No obstante, esta pulla ha sido interpretada por muchos como algo más relacionado con Stefanos Tsitsipas, su última pareja conocida.

Por otro lado, Badosa también ha hecho referencia a la última entrevista que ofreció Rosalía en La Revuelta, donde señaló que tenía muchos outfits para jugar al tenis. Un detalle que llamó la atención de la invitada y que ha querido destacar para hacerle una propuesta a la artista. «Rosalía, sería un honor para mí algún día jugar. Cuando quieras te espero», expresaba.

Paula Badosa se enfrenta a las míticas preguntas de ‘La Revuelta’

Enfrentándose a las míticas preguntas del programa, Paula Badosa no ha tenido reparo en responder el dinero que tiene en el banco, así como también ha detallado cómo ha ido su actividad sexual durante el último mes. Con referencia a su economía, la considerada como una de las mayores estrellas del deporte de nuestro país ha asegurado que tiene «más dinero que Broncano». Aun así, ha destacado que, por culpa de las lesiones, en el 2025 no ha facturado todo lo que podría haber conseguido. Es por ello por lo que confiesa que afronta el 2026 «con muchísimas ganas» y con «objetivos claros y elevados para la próxima temporada».

En cuanto a su faceta sentimental, Badosa ha confirmado que está soltera y que, tal y como salió a la luz hace unos meses, su relación con Stefanos Tsitsipas terminó. Llevaban juntos más de dos años y ellos mismos aseguraron en una entrevista concedida a ¡Hola! que lo suyo había sido «todo un flechazo». Sin embargo, por motivos que la deportista no ha querido desvelar, su relación ha llegado a su fin. Es por ello por lo que Paula ha asegurado que «está centrada en la pretemporada y que no tiene tiempo para nada más», por lo que sus relaciones íntimas han sido escasas en las últimas semanas.

Demostrando la buena armonía que existe entre ellos, David Broncano bromeaba con su ex pareja y aseguraba que tras haber confesado que está soltera, su buzón de mensajes de Instagram iba a llenarse enseguida de chicos que quieren conocerla, algo que ha provocado la risa inmediata de Paula.