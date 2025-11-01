Pese a que David Broncano y Lalachus batieron todos los récords y fueron un éxito absoluto al frente de las Campanadas del año pasado, parece que el dúo de presentadores no repetirá experiencia este año. Y es que pese a que superaron todas las expectativas, el toque de humor y de espontaneidad que le dieron a la noche no fue del agrado de todos. De hecho, ciertos gestos que tuvieron fueron de lo más criticados y dieron pie a una fuerte polémica que no tienen intención de repetir: desde las bromas que hicieron, a la «estampita» que Lalachus sacaba en directo.

«Bueno ya lo dijimos, que muy buenos recuerdos pero…», explicaba Broncano este pasado miércoles. La emisión conseguía un 33,1% de cuota y fue seguida por casi 6 millones de personas, un gran dato para RTVE, que también conseguía conectar con el público joven.

David Broncano y Lalachús. (Foto: Gtres)

Sin embargo, apenas unos días después, Broncano aseguraba que no tenía intención de repetir la experiencia y que había escarmentado bastante. «Yo no lo voy a hacer nunca más… Estuvo muy gracioso, pero una vez y ya está… Fue gracioso, yo no quería hacerlo y después me lo pasé bien», señalaba.

Este miércoles, Broncano aprovechaba la presencia de Lalachus en su programa, para preguntarle por sus próximos planes para esta Nochevieja. «¿Qué vas a hacer en Nochevieja este año? Porque no vamos a dar las Campanadas, claro…», apuntaba con cierto tono de humor.

A lo que su compañera le respondía que, efectivamente, prefería tomarse las uvas en casa. «No, no se va a hacer. Estaré con mi familia, cenando tranquilos. Pero seguro que pondremos las del año pasado para recordarlas». Ante el descontento de los presentes en el Teatro Príncipe de la Gran Vía, Broncano proponía ver las Campanadas «en casa de los Javis, o algo así».

Lalachús en las Campanadas. (Foto: Gtres)

Una idea que Lalachus aceptó de buen agrado. «Cuando veas a Ramón García y Ana Obregón dando las Campanadas, fíjate bien», le decía a continuación. «Si alguien te da una estampita de un programa de tu infancia y te dice que la saques en un momento importante… no lo hagas, no lo hagas», proseguía con la broma haciendo referencia a la polémica del año pasado.

El hecho de enseñar una estampita con la icónica vaquilla del Grand Prix, provocaba un gran revuelo. Y es que muchos lo interpretaron como una ofensa y falta de respeto al cristianismo. De hecho, desde RTVE no dudaron en salir en su defensa, alegando que se había interpretado ese gesto como «una profanación».

Lalachus y su estampita de la vaquilla del Grand Prix del Verano pic.twitter.com/NRzUnpnT7s — LO + VIRAL (@SuperViiral) January 1, 2025

«Hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix, lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso más que ninguna, que ha hecho que las familias se reúnan y gocen juntos. Todos estamos hechos de cachitos de tele», explicaba ella a su vez a los espectadores durante las Campanadas, en lo que fue un gesto que ya ha pasado a la historia de la televisión.