Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás han puesto fin a su historia de amor que ha sido breve, pero intensa. En las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa una posible crisis entre ellos tras los rumores de distanciamiento. Durante dos años, los tenistas han vivido una relación marcada por los altibajos y, finalmente, no han logrado superar sus diferencias. A lo largo de estos días, las especulaciones sobre una separación definitiva se han intensificado tras sus últimos movimientos en redes sociales. Ambos se han dejado de seguir y han eliminado cualquier rastro de sus imágenes juntos.

Los motivos de su ruptura

Hace solo unas semanas que Paula Badosa y Stéfanos nos regalaban posados de lo más románticos en redes sociales donde se les veía atravesando un muy buen momento en su relación. Aunque en un comienzo fueron muy discretos a la hora de hablar públicamente de su vida sentimental, lo cierto es que con el paso del tiempo no dudaron en gritar a los cuatro vientos lo enamorados que estaban. De hecho, quisieron hacer partícipes a sus seguidores de su historia de amor que comenzó en tierra batida. Sin embargo, en las últimas horas sus posados juntos han desaparecido del universo 2.0.

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa. (FOTO: GTRES)

En el siglo XXI, una prueba definitiva de una ruptura entre una pareja es su vínculo en redes sociales. Sus respectivos unfollows dieron pista de que algo no iba bien entre ellos como finalmente ha sido. Hace solo unos días, a través de su cuenta de TikTok, fue la periodista Laura Fa la que arrojó luz verde sobre ello: «Me he enterado de una cosa y me la acaban de confirmar, os cuento. Os suena la pareja Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas que empezaron justo hará dos años. Empezaron en junio de 2023. Ella acabó en mayo con Juan Betancourt… Parece que hay crisis en el paraíso. Han dejado de seguirse en redes sociales y si miráis los dos perfiles, lo primero que he visto es que ya no hay ni rastro de su relación (…). Parece que el amor no acaba de funcionar porque un año después hay ruptura y les ha pasado factura deportivamente porque los dos debutaban ayer en Wimbledon y los dos han sido eliminados en primera ronda… Lo que me cuentan los que están cerca de ellos es que desde el principio ha sido una relación muy, muy tormentosa. La relación de Paula Badosa con el padre de Stéfanos Tsitsipás no ha sido nunca buena. Es más, toda la vida había sido el padre el entrenador de él, menos en la etapa de su relación con Paula Badosa. Hasta hace unos meses que ha vuelto el padre a entrenar a Stefanos».

Lo que parecía una crisis más en su relación se ha convertido en una ruptura definitiva. Aunque los protagonistas aún no se han pronunciado al respecto, su entorno sí que ha confirmado esta separación. «La ruptura acaba de suceder. Llevan una mala racha profesional, con lesiones y eso ha afectado a su relación. Habían empezado muy bien el año y se ha roto el sueño», deslizan a ¡Hola! que descartan terceras personas en esta decisión.