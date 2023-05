Paula Badosa y Juan Betancourt rompen su relación

Paula Badosa y Juan Betancourt han roto su relación tras varios años juntos. La última vez que se dejó ver la ya ex pareja fue el pasado mes de febrero, cuando celebraron el Día de San Valentín. Los rumores sobre el fin de su historia de amor comenzaron a avivarse tras la notable ausencia del modelo en los recientes partidos de la tenista en el Open Madrid. LLamó la atención ya que Betancourt ha sido asiduo a los torneos que jugaba ella.

Ha sido ¡Hola! quien ha confirmado que la deportista y Juan Betancourt ya no son pareja. Fuentes cercanas a la que era una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país aseguran que pusieron punto final a su romance al comienzo de la primavera. Mismas fuentes que señalan que esta situación venía de atrás, ya que ambos comenzaron a tener una relación algo fría, motivo por el que el cubano tomó la decisión de hablar con ella para ver qué es lo que hacían, si seguían o no adelante. Conversación que propició el final de su romance.

Pese a no ser compañeros sentimentales, el citado medio confirma que mantienen una buena sintonía. Sin embargo, el modelo ha tomado la decisión de desvincularse del universo 2.0 que compartía con Paula Badosa, y es que ha la dejado de seguir. Por su parte, ella sí que le sigue teniendo en el conocido apartado de seguidos de la mencionada plataforma.

Paula Badosa en ‘La Resistencia’

Paula Badosa se convertía el pasado jueves, 4 de mayo, en la invitada de David Broncano, en La Resistencia. Mencionar que, el mítico presentador y la tenista son ex. Mantuvieron una relación sentimental que finalizaron en 2020. Durante el encuentro se pudo palpar la gran complicidad que hoy en día siguen teniendo. Al recibirla, el presentador comentó: «Creo que te he visto sin chándal muy pocas veces». Y ella después añadió: «Y encima tú». Fue entonces cuando ambos se echaron a reír y Broncano señaló: «Puede ser la tercera o cuarta vez que yo te veo así». Después indicó: «Voy a intentar no contar más anécdotas personales tuyas, pero alguna igual suelto». Ante esta confesión, Paula Badosa le quitó importancia: «Se puede contar todo»

Como es tradición en el mencionado programa, Paula Badosa se enfrentó a las dos clásicas preguntas a las que tiene que hacer frente cada invitado. Una de ellas, la de cuánto dinero tenía en el banco. «Siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta. Tú ya lo sabes, hace dos o tres años que hacíamos la broma. Siempre decía ‘mi sueño algún día, mi objetivo es tener más que tú’. Por fin puedo decir que tengo más que tú», respondió Badosa.

Por otro lado, Paula contestó a la pregunta del sexo. «Estoy teniendo un buen mes. Forma parte de la preparación física, cardio… Voy bien servida», declaró entre risas.