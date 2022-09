La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando titulares, sobre todo, tras la reciente entrevista que la cantante ha concedido a la revista Elle y en la que habla, por primera vez, a corazón abierto, de la ‘oscura etapa que está viviendo en estos momentos y de cómo para ella el bienestar de sus hijos es lo más importante. Una entrevista que se ha publicado casi al tiempo que las imágenes del futbolista en su escapada a la ciudad de París en compañía de su nueva pareja, Clara Chía, con quien parece que la relación está cada vez más consolidada.

Aunque todavía no se han desvelado los términos del acuerdo de separación de Shakira y Piqué, que conciernen solo a sus hijos, ya que nunca llegaron a casarse y sus patrimonios son independientes, lo cierto es que las negociaciones entre ambos han sido complicadas. La propia Shakira ha declarado que para ella “es muy difícil hablar de todo esto” y que todavía está tratando de procesarlo todo. “Tengo un paparazzi acampando frente a mi casa, todo el tiempo. Y no hay un lugar donde pueda esconderme excepto en mi propia casa. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que me voy a despertar en algún momento”, ha dicho la artista.

Las palabras de Shakira han generado multitud de reacciones, como era de esperar. Han sido muchas las personas -conocidas y anónimas-, las que han querido enviar mensajes de cariño a la artista en este complicado momento y que han aprovechado para desearle todo lo mejor. Una de las que lo ha hecho ha sido la tenista Paula Badosa. La deportista no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a la cantante colombiana a través de las redes sociales, con un tuit que ya se ha vuelto viral: “Eres pura fuerza e inspiración, Shak”, ha escrito junto a un corazón Paula Badosa.

.@shakira: «En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz»https://t.co/XP9beYmm1Z pic.twitter.com/u1UgxXGuHz — ELLE España (@elle_es) September 21, 2022

El mensaje de Paula Badosa a Shakira no ha sorprendido, ya que la cantante y la tenista se conocieron hace ya varios años, en concreto, en 2016, cuando la colombiana, que es una gran aficionada a este deporte, tuvo la oportunidad de conocer a la deportista y entrenar con ella, cuando todavía era una joven promesa del tenis español. Un encuentro del que la novia de Juan Betancourt no dudó en dar detalles en su perfil de Twitter. El mismo medio que ahora ha escogido para mandarle todo su apoyo a la colombiana.

Los últimos meses han sido complicados para Shakira. Más allá de lo dura que resulta una separación, la artista ha tenido que lidiar con la exposición mediática de la nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, mientras ella, como ya ha explicado, ha optado por refugiarse en su casa y en su familia. De momento no se sabe cuáles van a ser sus próximos pasos.