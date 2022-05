Madrid se ha convertido en la capital del tenis. Ya ha dado comienzo el torneo Mutua Madrid Open con las categorías femeninas y, tras enfrentarse a la rusa Veronika Kudermétova dando el pistoletazo de salida a la competición, Paula Badosa ha tenido un tormentoso cruce con Simona Halep en la que ha sido su segunda ronda. Un partido que ha terminado con su sueño de triunfar en la Caja Mágica, donde el curso pasado alcanzó las semifinales. Allí, al borde de las lágrimas, la tenista española ha vivido un triste desenlace. Pero no ha estado sola, pues su pareja, Juan Betancourt ha estado apoyándola en todo momento desde las gradas.

Apenas 10 minutos después del final del partido, Paula ha tomado asiento en la sala de prensa y, sin poder levantar la cabeza, ha reconocido estar mal. “Me ha faltado todo, por eso solo he ganado cuatro juegos. Estoy bastante mal”, se ha reprochado a sí misma visiblemente emocionada. Cuando parecía que estaba siendo su mejor racha hasta la fecha, sumando 20 victorias y ocho derrotas, coronándose como número dos del ranking, un nuevo varapalo ha truncado sus planes, suponiendo un antes y un después en su carrera profesional. “Es duro perder en casa… Ha sido una semana muy dura, muy estresante. Las cosas han ido como han ido… Parece que he jugado cinco torneos en uno. Ahora creo que descansaré un poco”, ha confesado en este adiós prematuro. Una derrota que no solo ha hecho que se despida de Madrid, sino también que pierda el segundo escalón del ranking y que desaparezca del cuadro.

Pese a todo, la tenista española ha estado muy bien rodeada, contando en todo momento con el apoyo incondicional de Betancourt en todo el tour. El modelo ha viajado junto a su chica por California, Doha, Miami o Australia, confiando en su profesionalidad y apoyándola en los momentos más difíciles. Ya el pasado mes de marzo, el concursante de El Desafío estuvo junto a ella cuando tuvo que retirarse en cuartos de final del torneo de Miami por problemas que etiquetó como “causas médicas”.Y esta vez lo ha vuelto a hacer. Viviendo el partido con tensión desde las gradas del Mutua Madrid Open, el modelo ha sido su mayor respaldo en unos momentos que han sido decisivos para el futuro de la tenista.

Además, Paula Badosa ha tenido que ser atendida del hombro derecho, aunque la caída que ha sufrido no responde a ninguna lesión. “Del hombro estoy bien, y del partido, pues lo que se ha visto. Muy buen nivel suyo, mérito de ella, y yo regular. Era mi primera vez contra Simona, llegaba a todas las bolas y ha estado muy agresiva. Creo que ha jugado perfecta”, ha respondido a las cámaras, despidiéndose así de Madrid y de su buena racha.

El pasado jueves, la catalana comenzó su competición, enfrentándose a la rusa Veronika Kudermétova y alzándose como segunda cabeza de serie del Masters 1000 y número dos del mundo. Salió victoriosa con un aplastante 6-3, 6-0 en la que era su quinta vez en el circuito WTA. “Mi sueño es ganar aquí”, decía. Y es que, la tenista española es la gran favorita de la Caja Mágica, pues ha sido muy bien recibida por el público de la grada, que se ha entregado por completo con ella. Un cariño constante que, pese a cambiar la competición de tornas, no ha cesado en ningún momento.