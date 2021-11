Dos semanas después de uno de lo momentos más felices de su vida, Paula Badosa ha visitado el plató de El Hormiguero, donde ha contado cómo se siente tras haber ganado el Masters de Indian Wells, uno de los más importantes en el mundo del tenis. A pesar de este gran triunfo, la deportista ha querido mostrar el lado menos amable de esta disciplina y ha recordado junto a Pablo Motos la parte más dura, en la que sufrió ansiedad y pasó por momentos de depresión. «Hay gente que no es consciente de lo que se pasa para llegar hasta arriba», ha comenzado contando Badosa, que ha desvelado que ha » sufrido esa ansiedad y he pasado momentos de depresión», ha reconocido. «Es muy duro entrar a la pista solo, enfrentarte a 15.000 personas viéndote, gestionar las derrotas, todo lo que estás expuesto», ha contado la joven, que solo tiene 23 años.

Hoy nos visita por primera vez la tenista española @paulabadosa, flamante campeona del @BNPPARIBASOPEN y número 2 del tenis español #BadosaEH pic.twitter.com/RaYqzKxjcN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 2, 2021

Su particular forma de jugar, que fue tildada de agresiva en su adolescencia, provocó que perdiera la confianza en sí misma. Pero pese a los malos momentos, siempre tuvo claro cuál era su objetivo, lo que le permitió cumplir su gran sueño. «Pero como me han educado a luchar por mis sueños, al final estoy aquí», ha afirmado, reconociendo también que cuando comenzó en el mundo del tenis llegó a llorar dos horas al día. «Quería ser de las mejores del mundo y las cosas no me estaban yendo como se esperaba», ha recordado sobre esos momentos en los que su entorno tenía «altas expectativas» en ella.

No es la única deportista de élite que ha vivido épocas de inseguridad, como le ha querido recordar Motos, que le ha contado que el propio Rafa Nadal también ha sufrido rachas de inseguridad. De hecho, el mallorquín es uno de los grandes ídolos de Paula Badosa, que ha confesado que al principio se escondía cuando le veía. «Me intimida muchísimo por todo lo que ha conseguido», ha contado Paula, recordando que en sus primeros torneos Nadal se acercaba a saludarla, consciente de que ella era uno de los futuros del tenis. «Yo me medio escondía o me iba al baño porque no me salía ni presentarme», ha contado divertida.

La tenista está en un momento de su vida espectacular. En las pistas no le pueden estar saliendo mejor las cosas y recientemente se ha proclamado campeona del prestigioso torneo de Indian Wells, considerado uno de los cinco Grand Slam. Esto le ha hecho auparse hasta la undécima posición del ranking WTA. Ya está a un paso del top ten que reconoce a las diez mejores jugadoras del mundo. Paso a paso va escalando su camino hasta la cima, que cada vez está más cerca.

En lo personal, su corazón late tan deprisa como sus derechazos y es que Juan Betancourt ha conseguido enamorarla por completo. Fue a finales del pasado mes de agosto cuanto gritaron a los cuatro vientos su amor. Lo hicieron con la ciudad de Nueva York como postal, con unas románticas imágenes besándose y abrazándose. El atractivo modelo llega tiempo después de que Paula Badosa mantuviera una discreta relación sentimental con el popular presentador David Broncano.

Ahora que le salen bien las cosas, Badosa no olvida todo lo que ha sufrido hasta llegar a su espectacular momento actual. Hace años que le diagnosticaron ansiedad y depresión, un episodio duro que le hizo tocar fondo y del que ha hablado en algunas entrevistas: «Tengo memoria y sé todo lo que he pasado. Lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho. He pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome y no ver sentido al tenis».

Como curiosidad, cabe destacar que la tenista es de padres españoles, pero nació en Estados Unidos. Cuando tenía 7 años se volvió con su familia a España.