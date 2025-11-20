Marta Sánchez vuelve esta noche a El Hormiguero en uno de los momentos mediáticos más intensos de los últimos años. La cantante, que está a punto de lanzar 40 años 1985–2025, su nuevo álbum doble, regresa al foco público con ilusión… y acompañada, una vez más, de polémica. Y es que su primera campaña promocional, con el single Abrázame, ha incendiado las redes sociales por el uso de filtros en sus fotografías: usuarios de X comparándola con otras celebridades, memes, mensajes irónicos y un debate abierto sobre el culto a la imagen en el mundo del entretenimiento. Una reacción exagerada para algunos, inevitable para otros, y que confirma que cada paso público de Marta se convierte en conversación nacional, para bien o para mal.

Las imágenes publicadas en su Instagram para presentar la canción se han convertido en el gran tema del momento. Desde comentarios asegurando que «no se la reconoce ni ampliando la foto», hasta bromas comparándola con diferentes personajes públicos, las redes se han cebado con el nivel de retoque. La artista, sin embargo, no ha entrado en el juego y mantiene el foco en su música, recordando que este disco es la celebración de toda una vida «acompañando a generaciones».

Marta Sánchez en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

No es la primera vez: una vida profesional marcada por controversias

Si algo caracteriza a Marta Sánchez es que nunca ha pasado desapercibida. A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, su voz ha cosechado éxitos, pero su personalidad directa y su estilo contundente también han generado titulares y momentos icónicos… y polémicos. Uno de los momentos más controvertidos de sus inicios fue su viaje para actuar ante las tropas españolas enviadas al Golfo. Junto a Olé Olé, la cantante protagonizó dos conciertos navideños destinados a «levantar el ánimo» de jóvenes marineros durante un conflicto bélico inminente. Lo que el Ministerio de Defensa quiso convertir en un gesto simbólico se volvió en su contra: muchas familias lo consideraron un acto frívolo y fuera de lugar. Aunque Marta envió mensajes tranquilizadores a las madres desde la propia fragata, la polémica quedó instalada, convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de su carrera.

Sus turbulentas experiencias en televisión también han dejado una estela de controversia que acompaña a su fama. Desde sus primeros años, Marta mostró que no siempre se sentía cómoda con ciertos formatos, y esto quedó patente en programas como Tu cara me suena, donde protagonizó roces con compañeros de jurado, reproches inesperados a concursantes como Edurne y comentarios que desconcertaron al público sobre su papel en el programa. Otro episodio recordado fue su enfrentamiento con Massiel en Espejo Público, tras una pregunta sobre política y cultura general que desencadenó un cruce de reproches en directo, dejando en evidencia la sensibilidad de Marta frente a lo que considera ataques injustos a su profesionalidad. Incluso su participación en concursos internacionales como la versión argentina de ¡Mira quién baila! terminó de manera abrupta, con su salida del programa tras sentirse opacada por su bailarín y criticada por decisiones de producción, lo que provocó que se hablara de «actitudes difíciles» en medios de comunicación.

Marta Sánchez en un acto público. (Foto: Gtres)

Además de estas situaciones televisivas, Marta ha protagonizado polémicas relacionadas con la prensa y su imagen pública. A lo largo de los años, no han faltado portadas, exclusivas y comentarios que han generado tensión entre la artista y los reporteros, desde críticas a su aspecto físico hasta cuestionamientos sobre sus declaraciones sobre la menopausia, etapa que ella ha descrito sin filtros como «una hipocresía alabarla como algo bello» y que suscitó debate sobre la percepción social de la edad y la mujer. Incluso sus fotografías promocionales más recientes, retocadas digitalmente para las redes, se convirtieron en tema nacional, evidenciando cómo cada detalle de Marta Sánchez se transforma en noticia y discusión pública.

Pese a todo, Marta mantiene su carácter firme y su sentido de la profesionalidad. A sus 59 años, combina ilusión, experiencia y una voluntad de seguir conectando con el público. Su regreso musical con 40 años 1985–2025 promete no solo un repaso de su trayectoria llena de éxitos, sino también un testimonio de resiliencia frente a la crítica constante, demostrando que la polémica ha sido siempre parte de su vida artística, pero nunca ha frenado su creatividad ni su pasión por la música. Esta noche en El Hormiguero, Marta promete mostrar su lado más auténtico: la artista que, con aciertos y desaciertos, ha sabido mantenerse relevante y provocar conversación durante cuatro décadas.