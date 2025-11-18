Marta Sánchez irreconocible en su última imagen: "Google la confunde con Malú"

Marta Sánchez (59) ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores Instagram con su última publicación. La cantante, que se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo trabajo discográfico (que homenajeará sus 40 años de carrera), ha querido compartir unas fotografías inéditas de la grabación de Abrázame, uno de los temas que formarán parte de este álbum tan especial. Dichas imágenes, lejos de pasar desapercibidas, han generado un gran revuelo entre los internautas, ya que muchos de ellos se han quedado impactados con el cambio físico que luce la artista en ellas. Y es que ha posado con un maquillaje muy marcado con el que a muchos le ha costado reconocer su identidad.

«Te pasaste con el fotocheck», «¿Pero quién es?», «Monísima, Tamara Gorro», «Marta, amor, por adelantado que eres guapísima. Pero la de esas fotos no se parece nada a ti. ¡Parece Malú! Sales perdiendo con tanto retoque y distorsión de la realidad», «Pedazo de filtros», «Qué guapa está Rosa Benito», «La veo totalmente trasformada, no me gusta», «Es otra persona», «Madre mía he tenido que leer quien era porque no la reconocía, «Los ingredientes de la receta de Marta Sánchez son: cinco cucharadas de María José Galera, una pizca de Rosa Benito, esencia de Lady Gaga, Malú al gusto y un sobre de presentadora sueca random de Eurovisión», escribían algunos de los usuarios del universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

La IA confunde a Marta Sánchez con Malú

Pero el debate todavía ha ido mucho más allá cuando uno de sus seguidores ha señalado que hasta la IA de Google le ha confundido con otra compañera de profesión. Concretamente con Malú. «Marta Sánchez se ha puesto tantos filtros en la última sesión de fotos que ahora mismo es Marta Sánchez, Norma Duval, Ana Obregón y el Google Lens le confunde con Malú», escribía un usuario de Threads, añadiendo una fotografía de la búsqueda de Google que reflejaba lo que explicaba.

Por ahora, Marta no se ha pronunciado sobre este revuelo que han ocasionado sus últimas imágenes, limitándose a hablar de su último trabajo. «Aquí os dejo algunas fotos de la grabación de Abrázame, el primer videoclip oficial de este disco 40 Años 1985-2025. Vídeo dirigido por @salvamuste con el que estoy feliz y contenta de haber trabajado. ¡Podréis verlo muy pronto! Ya falta poco para que podáis escuchar esta y todas las canciones del álbum», expresaba entusiasmada y sin hacer referencia a su apariencia física.

El nuevo disco de Marta Sánchez

Más allá de este revuelo, Marta también ha utilizado sus redes sociales para expresar lo profundamente emocionada que está por celebrar sus cuatro décadas sobre los escenarios. Una etapa en la que considera que «ha dado su alma por la música y por ser la mejor artista para acompañar a sus seguidores en los mejores momentos de sus vidas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

«No puedo estar más feliz de presentaros mi nuevo disco. 40 años 1985-2025. En él vais a encontrar esos temas que forman parte de esta larga andadura que es mi vida en la musica. […] Esa Marta que veis vestida en mi portada de mi color de la suerte, el dorado, es una Marta orgullosa y agradecida por estos 40 años de carrera», confesaba.