Qué fue de Hugo Castejón, el ex novio de Marta Sánchez y el archienemigo de Mila Ximénez en ‘GH VIP 7’
El asturiano se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión en 2019
Hugo decidía dar un vuelco completo a su vida y ahora se dedica a la música
Hugo Castejón llegó a ser uno de los concursantes más polémicos de GH Vip 7, sobre todo a raíz de su sonada enemistad con Mila Ximénez. El enfrentamiento entre ambos llegó a traspasar la pantalla, dando pie a numerosos titulares. Sin embargo, antes de dar el salto a la televisión, el asturiano se había dado a conocer gracias a su relación con Marta Sánchez, que comenzó en 2010 y la cual duró tres años.
Hugo Castejón durante su paso por ‘GH Vip 7’. (Foto: Gtres)
El propio Hugo se sinceraba respecto a su historia de amor con la intérprete de Soy yo durante su paso por el reality. «Estando en Madrid un sábado que no iba a salir, un amigo me convenció para tomar una copa, pero yo estaba muy cansado». Finalmente, el ex político decidió salir de fiesta y ahí conoció a la cantante. «Una chica rubia me vio y se puso a bailar muy alocada conmigo. Se llamaba Marta. Marta Sánchez», relató en su momento. «Esa misma noche nos dimos un beso y la llevé a casa. Al día siguiente consiguió mi teléfono y me llamó». Pese a lo amargo del final, Castejón dejaba entrever que prefería quedarse con «las cosas bonitas».
Marta Sánchez y Hugo Castejón. (Foto: Gtres)
Su historia de amor con Marta Sánchez
«Marta y yo viajamos muchísimo por todo el mundo, tuvimos muchos momentos inolvidables. Recuerdo momentos en Nueva York, Marrakech, Ginebra, Ibiza, muchas tardes en Madrid…», relataba. «Fue una historia muy bonita y un inicio de relación inolvidable que llevaré siempre en mi corazón y estoy seguro de que ella también. Estuve totalmente enamorado de Marta. Pero, el final el amor se acaba».
Tras su ruptura con Sánchez, el nombre de Hugo Castejón volvía a resurgir con fuerza gracias a su paso por Telecinco. De hecho, decidía dar un vuelco completo a su vida y dedicarse a la música. Ahí fue cuando el asturiano decidió poner fin a su carrera como director de Financiación e Inversores del ICEX-Invest in Spain.
Hugo Castejón durante uno de sus viajes. (Foto: Redes sociales)
Su nueva vida dedicada a la música
Pese a que ya había hecho sus pinitos en la música en 2013, este pasado año sacaba un tema de reguetón muy bailable y que grabó en Miami: Lo Gozo. De hecho, incluso llegaba a cerrar un informativo de RTVE con dicho tema. Este boom le permitió trabajar en la producción de un álbum completo, cuyo lanzamiento tenía previsto para este año, lo que ha generado una enorme expectación. Sin embargo, él procura mantenerse alejado de los medios de comunicación.
Ver esta publicación en Instagram
Un tema compuesto y escrito por él mismo, de estilo urbano y que refleja a la perfección su estilo de vida: entre palmeras, playas y con mucha fiesta, -llegando a codearse con otros artistas de la talla de Luis Fonsi-. Además, queda claro que a Castejón le encanta viajar, y es que hemos podido verle paseándose por destinos de lo más exóticos como Dubái, Abu Dabi, Tanzania, Sudáfrica o Japón. De hecho, suele compartir con sus más de 200.000 seguidores las aventuras que vive a diario.
Respecto a sus planes de futuro, Hugo ya ha manifestado su deseo, ya no solo de lanzar un álbum, sino embarcarse en giras y ofrecer actuaciones en directo. Además, tampoco descarta colaboraciones con otros artistas.