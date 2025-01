Edurne desvela si está preparada para volver a ser madre: "En un futuro se verá"

La vida de Edurne dio un giro de 180 grados cuando su marido, David de Gea, fue fichado por el club italiano de fútbol, Fiorentina. Así, el reconocido portero se vio obligado a abandonar su país natal para instalarse en Italia y volver a formar parte de la élite futbolística, tan solo un año después de su salida del Manchester United. Desde entonces, el matrimonio divide su tiempo entre España e Italia, especialmente la cantante, que compagina sus compromisos profesionales en España con su vida familiar en Italia. No obstante, las recientes declaraciones de la ex concursante de Operación Triunfo han dejado más que claro que es una nueva etapa que están afrontando sin ningún tipo de problema.

«Lo llevo bastante bien. Son dos horas de avión. Está muy cerquita y te puedes organizar perfectamente. Nos organizamos como siempre. Manchester también eran dos horas, así que es un poco como volver a la rutina que teníamos anteriormente y fenomenal», comenzaba a decir desde el photocall de los Premios Dial 2025, el pasado 23 de enero.

Edurne en los Premios Dial 2025. (Foto: Gtres)

En cuanto a cómo lleva la hija del matrimonio estos constantes viajes, Edurne ha destacado que está «hecha a los aviones» desde pequeña y que «lo lleva bastante bien». «Vamos las dos juntas y muy bien», decía. Sobre la edad de la menor, Edurne señalaba que ya iba a hacer cuatro años y que poco a poco «ya se iba viendo su personalidad». «Está para comérsela […] Le encanta la música y los deportes. Está muy feliz siempre», comentaba. Al escuchar sus palabras, las reporteras quisieron saber sobre si entre sus planes se encontraba volver a ser madre en un periodo de tiempo no muy lejano, algo a lo que Edurne no ha tenido problema en responder de una manera clara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

«Es que tengo tantos proyectos… Yo de momento estoy centrada en todo lo que está por venir. Que de verdad que viene un 2025 muy bonito, con muchísimas cosas, y en un futuro ya se verá», expresaba. Añadía que a David le encantaban los niños y que era un padrazo, igual que ella también se consideraba una madraza, pero, por ahora, parece que prefieren disfrutar de la situación profesional y personal que están viviendo. Cabe recordar que no es la primera vez que Edurne se pronuncia al respecto. Ya lo hizo el pasado mes de diciembre durante la gala benéfica de Spotify ‘Equal’: «Estoy tan contenta con lo que estoy viviendo que sí que me gustaría volver a ser madre, pero no veo el momento. Así que no sé. Más adelante», explicaba por aquel entonces. Una posición que parece no haber cambiado en las últimas semanas.

Edurne desvela qué es lo que más le cuesta de las grabaciones de’La Voz Kids’

Fue el año pasado cuando salió a la luz que Edurne había fichado por Atresmedia para convertirse en una de las coaches de la nueva edición de La Voz Kids, dejando así su longevo puesto como jurado de Got Talent. Su debut en el concurso aún no se ha estrenado en la pequeña pantalla, pero a juzgar por las declaraciones de la cantante, parece estar muy contenta de formar parte del equipo del programa. No obstante, al mismo tiempo, durante su presencia en los Premios Dial 2025, confesó que era lo que más le costaba de las grabaciones.

Edurne en los Premios Dial 2025. (Foto: Gtres)

«Yo siempre he tenido una sensibilidad con los niños bastante especial. Es verdad que yo me derrito con ellos. Pero ahora al ser madre entiendes muchas cosas, te pones más en la piel de los padres y de la ilusión con la que van a un casting, a una prueba, a una actuación… entonces bueno. Se me hace más complicado tener que decir que ‘no’ a un niño», explicaba.