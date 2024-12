El 39º cumpleaños de Edurne: al más puro estilo italiano con romántica felicitación incluida

El pasado 22 de diciembre, Edurne celebró su 39º cumpleaños rodeada de alegría y detalles que reflejan a la perfección su nueva etapa de vida. La cantante, siempre cercana a sus seguidores, compartió en sus redes sociales una imagen que resumía perfectamente el espíritu festivo de la ocasión. En la fotografía, se la veía radiante, bailando con entusiasmo al ritmo del clásico Stayin’ Alive de los Bee Gees, mientras sujetaba un panttone, un dulce típico italiano. Para completar su look, llevaba unas gafas que cubrían gran parte de su rostro, añadiendo un toque desenfadado y festivo al momento. La decoración del evento tampoco pasó desapercibida, con globos rosas que adornaban el espacio y aportaban un aire de dulzura y elegancia a la celebración.

Sin duda, esta publicación no fue solo un recordatorio de su cumpleaños, sino también un guiño al país que ahora llama hogar: Italia. Y es que fue hace tan solo unos meses cuando decidió mudarse al país vecino con motivo del fichaje de su marido, De Gea, por el club italiano Fiorentina. Esta nueva aventura no solo implicaba un cambio de residencia, sino que también obligaba al matrimonio y a su hija en común a conocer una nueva cultura, costumbres y un entorno diferente, algo que la pareja parece haber abrazado con entusiasmo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Este cumpleaños, por tanto, no solo ha marcado un año más de vida para Edurne, sino que también refleja un momento especial para celebrar el amor, los logros y las nuevas oportunidades que la vida le ha brindado en los últimos meses.

La romántica felicitación de De Gea a Edurne

Además de recibir mensajes de felicitación de multitud de seguidores y rostros conocidos del país, su marido De Gea le dedicó unas emotivas palabras en su perfil oficial de Instagram, donde incluyó varias fotografías de su relación a lo largo de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David De Gea (@d_degeaofficial)

«¡Feliz cumpleaños, Amore Mio! Eres una inspiración para nosotros. Te queremos mucho. PD: Hay que mejorar un poquito a los bolos», escribía el futbolista.

Los planes futuros de Edurne en la maternidad

Esta especial celebración ha llegado tan solo unos días después de que la cantante se sincerase durante la gala benéfica de Spotify ‘Equal’ sobre sus planes futuros de convertirse en madre por segunda vez. «No tengo tiempo, tengo tantos proyectos… Estoy tan contenta con lo que estoy viviendo que sí que me gustaría, pero no veo el momento. Así que no sé. Más adelante», confesaba. Al mismo tiempo, Edurne señalaba que «le gustan mucho los niños» y que se considera una persona muy familiar, por lo que no le gustaría tener sólo una hija única. «Me gustaría que Yanay tenga un hermanito o una hermanita», sentenciaba.