Edurne habla como nunca sobre su matrimonio con De Gea y su nueva etapa en Italia

Edurne se encuentra viviendo un momento pleno, tanto en su faceta personal como en la profesional. En el ámbito laboral, acaba de lanzar su último álbum, titulado Éxtasis, cuyo ritmo contiene toques electrónicos y ha conseguido ser número uno en preventas. Por otro lado, también ha empezado un nuevo capítulo en su historia de amor con David de Gea al mudarse a Florencia con motivo del fichaje del futbolista por la Fiorentina. Una decisión que han tomado en pareja y que ha animado a la artista a hablar como nunca sobre su matrimonio, ante los micrófonos de Gtres.

«Se ha hablado de una crisis inexistente. Estamos súper felices. Llevamos 14 años así. No es de ahora. Él por trabajo está fuera de España, pero nos vemos muchísimo más de lo que la gente se cree. Nos va muy bien, no nos hemos separado ni hay ninguna crisis. Quiero dejarlo dicho», comenzaba a decir. Añadía que estaban incluso «más felices que el primer día».

Edurne en la promoción de su disco ‘Éxtasis’. (Foto: Gtres)

En cuanto al nuevo equipo por el que ha sido fichado su marido, Edurne se ha mostrado muy contenta: «Yo estoy feliz. Italia es un país que siempre me ha gustado y que he visitado bastante. […] Estoy feliz de que esté en un equipazo como la Fiorentina y ahí estaremos apoyándole», expresaba. Sobre Florencia, la artista señalaba que le encantaba «pasear por la ciudad, su cultura y su comida».

De Gea abandonó el Manchester United el pasado 2023 y no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a retomar su trayectoria en el campo de juego. Durante todo este año, Edurne siempre se ha mostrado como un apoyo indiscutible de su pareja y en sus últimas declaraciones vuelve a mostrarse como tal. «Ha seguido igual, trabajando muchísimo y entrenando para volver a un equipo. El año pasado no se dio, pero este, al final ha sido Italia y yo muy feliz», confesaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

En 2021, Edurne y De Gea dieron la bienvenida a su primera y única hija en común, Yanay. En sus redes sociales, la pequeña ha protagonizado con su madre algún que otro video que ha disparado la creencia de que seguirá los pasos artísticos de su progenitora, algo que a lo que también ha querido contestar en su última entrevista la que fuera jurado de Got Talent: «Me gustaría que haga lo que ella quiera, que tenga la libertad de elegir y que sea feliz. Si quiere ser cantante o futbolista. Si ella es feliz, yo también», aseguraba.

Su nuevo proyecto profesional

Además del lanzamiento de su nuevo disco, Edurne también ha comenzado un nuevo puesto de trabajo en La Voz Kids, un proyecto que ella misma ha asegurado que le hace especial ilusión: «Estoy feliz de poder compaginar la música con la tele que es otro medio que descubrí hace tiempo que me gustaba mucho. Voy a echar de menos Got Talent, han sido muchos años y una experiencia increíble, pero también hacer otras cosas como descubrir talento en otros niños, sobre todo después de ser mamá, que tengo una sensibilidad especial, pues me hace ilusión», comentaba.