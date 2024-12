Edurne se sincera sobre sus planes de ser madre tras mudarse a Italia

El pasado mes de agosto Edurne y David de Gea anunciaron una nueva etapa en sus vidas, un acontecimiento que acaparó numerosos titulares y generó una gran expectación entre sus seguidores. El reconocido futbolista fue fichado por el club italiano Fiorentina, marcando su regreso a la élite futbolística un año después de su salida del Manchester United. Este cambio profesional no sólo significaba un nuevo desafío para De Gea, sino también un giro importante en la vida de su familia. Tanto Edurne como su hija se vieron obligadas a acompañarlo en esta nueva aventura, lo que implicó dejar atrás su rutina en España para instalarse en la ciudad de Florencia.

Han pasado varias semanas desde entonces y ha sido Edurne, durante la celebración de la gala benéfica de Spotify ‘Equal’ la encargada de detallar cómo están viviendo su adaptación en el país italiano. Ha confesado que está siendo una etapa muy feliz, tanto profesional como personalmente, no obstante, también se ha sincerado ante los micrófonos de Gtres sobre sus planes futuros de ser madre. «No tengo tiempo, tengo tantos proyectos… Estoy tan contenta con lo que estoy viviendo que sí que me gustaría, pero no veo el momento. Así que no sé. Más adelante», explicaba.

Edurne y De Gea en Manchester. (Foto: Gtres).

Al mismo tiempo, Edurne señalaba que «le gustan muchos los niños» y que se considera una persona muy familiar, por lo que no le gustaría tener sólo una hija única. «Me gustaría que Yanay tenga un hermanito o una hermanita», sentenciaba. ¿Será en 2025 cuando decida dar el paso de ser madre por segunda vez?

Edurne desvela qué es lo que más le gusta de Italia

Edurne y De Gea disfrutarán de sus primeras Navidades en Florencia en apenas unos días. La que fuera jurado de Got Talent ha asegurado que está «todo fenomenal y muy bien» y que se sienten muy a gusto en el país. Y es que, sin duda, es una oportunidad para explorar nuevas experiencias tanto personales como artísticas y para conocer una nueva cultura. Una cultura que ella misma ha asegurado que ya le ha conquistado sólo por sus helados.

Edurne en la gala benéfica de Spotify ‘Equal’. (Foto: Gtres).

«Estas Navidades vamos a comer pizza y panettone. Pero sobre todo helados. Fíjate que yo no soy muy de helados, pero probé los de allí y creo que es de mis cosas favoritas de Italia […] Están todos buenísimos. Además tienen muchos sabores y me dan ganas de tomarme cada día uno», comentaba entre risas. Utilizando su sentido del humor, la artista señalaba que a principios de año irá al gimnasio, pero que las Navidades están para disfrutarlas y no para mirar las calorías.