El Hormiguero arranca una nueva semana por todo lo alto, recibiendo a una de las voces más destacadas de la música española. Edurne será la primera invitada en una semana que promete estar cargada de emociones. La cantante madrileña presentará su octavo disco de estudio, Éxtasis, que logró alcanzar el número 1 en ventas nada más salir al mercado hace escasas semanas. El disco, según la propia artista, representa un regreso a sus raíces musicales, aquellas con las que comenzó su carrera tras su paso por la cuarta edición de Operación Triunfo.

Edurne lleva más de tres décadas de trayectoria artística. A los 7 años ya formaba parte de un grupo musical infantil, Trastos, con el que llegó a lanzar tres álbumes. Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer, incluyendo el talent show antes citado y su participación en el Festival de Eurovisión en el año 2015. Un tiempo que ha servido a la crónica social de nuestro país para analizar al detalle su evolución física e interesarse, además, por su vida y quehaceres en el ámbito personal. Y es que sí. Además de su destacada carrera artística, la evolución física de Edurne ha sido notoria, reflejando no solo los cambios propios del paso del tiempo, sino también su estilo personal y madurez a lo largo de los años.

La cantante Edurne en Madrid. (Foto: Gtres)

Cuando Edurne debutó en Operación Triunfo con tan solo 19 años, se la veía con una mirada juvenil y fresca. Llevaba una melena larga, rubia y ondulada que, aunque rápidamente se convirtió en una de sus señales de identidad, cambió primero por un tono más cobrizo y un corte bob al más puro estilo la Reina Letizia y, más tarde, por un rubio platino. Tras su marcha del talent musical, en el que consiguió el sexto puesto de finalista, Edurne lanzó su primer disco, que tuvo un enfoque pop dirigido a un público juvenil. Durante esos años, su imagen comenzó a transformarse de manera más evidente. Su figura tonificada y su elegancia en la alfombra roja y en sus videoclips la posicionaron como un icono de belleza en España.

En los últimos años, Edurne ha mostrado una evolución física hacia un estilo tan natural como triunfador a ojos de los expertos. Ha mantenido su melena rubia, aunque ha comenzado a experimentar con peinados más favorecedores y looks más atrevidos para adaptarse a los cambios en su música y su creciente popularidad. Su estilo ha comenzado a inclinarse hacia lo glamuroso, destacando en eventos públicos con vestidos llamativos y elegantes. «Me vuelve loca, me encanta saber lo que se lleva, y me encanta salir de compras. En la ropa busco sobre todo que siente bien. Me gusta llevar cosas ajustadas por arriba y resaltar ojos y cintura, y disimular esas cartucheras que tenemos todas», confesó la propia Edurne sobre sus gustos en materia de moda y belleza en una entrevista para la revista ¡Hola!.

La cantante Edurne en los Elle Style Awards. (Foto: Gtres)

Edurne mantiene una figura envidiable y saludable, lo que ha llevado a muchos a especular sobre sus rutinas de ejercicio y estilo de vida. Y también sobre sus posibles cirugías o retoques estéticos, que pasarían únicamente por las inyecciones de vitaminas para prevenir y tratar los signos de envejecimiento. Y es que Edurne siempre se ha mostrado contraria a la cirugía estética porque, como dice ella, «me veo bien con mis defectillos».

La última visita de Edurne a ‘El Hormiguero’

La última vez que Edurne estuvo en El Hormiguero fue en abril. Entonces, la artista presentó su nuevo single, titulado Nada, que suponía el adelanto del que es su último disco. Asimismo, Edurne habló de su infancia y confesó que Withney Houston fue su mayor referente musical durante esa época. «En el videoclip he vuelto a bailar, además, me gusta hacer música para desconectar. Es verdad que casi vomito en la grabación del vídeo dando vueltas en la luna que aparece», comenzó diciendo. «Siempre me ha gustado mucho Whitney Houston, todas las canciones de la película Grease, Kylie Minogue, Madonna y Beyoncé», añadió la cantante.