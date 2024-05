Todas las polémicas que rodean el Festival de Eurovisión de 2024

Este año tendrá lugar la 68ª edición del Festival de Eurovisión. Se celebra del 7 al 11 de mayo en el Malmö Arena de la ciudad de Malmö, en Suecia. El dúo Nebulossa, compuesto por María Bas (55) y Mark Dasousa (47), es quien representa a España con su canción ‘Zorra’. Pero, una edición más, el certamen está marcado por la polémica. Esta vez, por la implicación política de la participación de Israel en pleno conflicto con Palestina.

Es innegable que Eurovisión 2024 está marcado por la guerra de Gaza. Tanto que unas 10.000 personas han salido a las calles de la ciudad sueca de Malmö para protestar contra la presencia de Israel en el certamen. Muchos han abucheado a Eden Golan, la cantante israelí, en el ensayo de la segunda semifinal. De hecho, la organización ha tenido que emitir aplausos pregrabados para tapar la pitada contra la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eurovision Song Contest (@eurovision)

Además, durante la primera semifinal, el artista Eric Saade, aprovechó su presencia en el escenario para mostrar su apoyo a Palestina luciendo un pañuelo palestino en su muñeca, en señal de protesta por la guerra que hasta el momento se ha cobrado la vida de más de 30.000 personas en Gaza. La actuación no ha sido compartida por los canales oficiales de Eurovisión, tal y como decidió la Unión Europea de Radiodifusión (UER). «El Festival de la Canción de Eurovisión es un espectáculo en vivo. Todos los artistas conocen bien las reglas que se aplican en el concurso y lamentamos que Eric Saade haya decidido comprometerse con la naturaleza apolítica del concurso», informaba la UER en la televisión sueca.

El cantante sueco-palestino Eric Saade actúa con un pañuelo palestino atado en la muñeca en Eurovision. La organización borra el vídeo de la actuación de sus redes. pic.twitter.com/L158KHbgQ9 — Víctor García Guerrero (@VictorGGuerrero) May 8, 2024

Tras el suceso, el cantante dijo: «Me lo dio mi padre cuando era pequeño, para que nunca olvidara de dónde es nuestra familia. Por aquel entonces no imaginaba que algún día sería un ‘símbolo político’». Pero esto no es todo porque Bambie Thug, que representa a Irlanda con el tema Doomsday Blue, ha mostrado su descontento con la UER por obligarle a cambiar su maquillaje. La cantante llevaba las frases «Saor Don Phalaistin» (Libertad para Palestina’) y «Ceasefire» (Alto el Fuego’, escritas en el rostro en Ogham, una lengua celta antigua.

🇮🇪Bambie Thug lleva en Ogham (una lengua antigua celta):

⁃Ceasefire (Cese al fuego)

⁃Saor Don Phalaistin (Liberemos Palestina)

⁃Crown the Witch (coronar a la bruja)#Eurovision2024 pic.twitter.com/PvHOeF3m2b — emasatra 🇺🇾🇬🇷🇪🇸🇺🇦🇷🇸🇮🇹 (@ekirosatra) May 7, 2024

Por otro lado, el excéntrico finlandés Windows95 Man ha llamado la atención por revolucionar el escenario con su No Rules! No por la letra de la canción, sino por su llamativo vestuario con un tanga color carne, que dejó sin palabras a los más tradicionales. El artista no dudó en mostrar al mundo sus posaderas. Su actuación fue una de las más frikis de la anoche. Con su extravagante puesta en escena tratará de conseguir la victoria en el Festival de Eurovisión, algo que este país nórdico no consigue desde el año 2006, con los ‘monstruos’ de Lordi.