La opinión de Isabel Díaz Ayuso sobre ‘Zorra’, la canción que representará a España en Eurovisión

La letra de la canción Zorra, interpretada por Nebulossa y elegida para presentar a España en la próxima edición de Eurovisión, está dando bastante de que hablar. Y es que al mismo tiempo que muchos consideran que es una gran crítica social hacia el papel de la mujer, hay otros que no están nada a favor de las estrofas de la misma. En medio del debate que ha generado la victoria del tema en el Benidorm Fest, varios rostros conocidos de diferentes ámbitos han alzado la voz para pronunciarse al respecto, donde, como era de esperar, Isabel Díaz Ayuso ha hecho gala de su naturalidad y sinceridad a través de una entrevista a un conocido digital del país.

«Se ve el verdadero cambio cultural en el que estamos. Me preocupa que lo hagan de manera dictatorial, que lo hagan contra el buen gusto, con la belleza estética y el talento», comienza a decir la política. «Yo creo que a la inmensa mayoría no le gusta que le llamen estas cosas. Simplemente en la intimidad, con tus amigos, de broma, cuando una decida cómo y cuándo, por supuesto», proseguía.

Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado este jueves el II Foro Económico de OKDIARIO.

«Es evidente que demuestra un poco la dictadura cultural en la que nos quieren meter. Y ojo el que discrepe», exponía haciendo una breve crítica al actual Gobierno, añadiendo que hace tiempo que no consume nada de lo que organiza la parte cultural de RTVE porque «ve de qué va».

La reacción de Ayuso ante la parodia de TV3

A la entrevista señalada líneas más arriba, publicada por The Objective, hay que añadir que Ayuso ha sido protagonista de una sátira creada por TV3 con el ritmo de la canción de Zorra pero con otra letra donde se tacha a la política de «facha». Una parodia de la que la presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha pronunciado este lunes desde el plató del programa La mirada crítica.

Isabel Díaz Ayuso en el programa ‘La mirada crítica’/ Mediaset

«Porque esta facha que tanto temíais ha ido escalando y ahora es vuestra baza electoral» es solo una de las frases que componen la parodia, la cual se ha tomado con humor la propia protagonista. «Tengo mis dudas. No sé si me gusta más la original o esta», comenzaba a decir. «Al menos aquí no me llaman ‘zorra’. Yo prefiero que me llamen periodista, política, mujer…», continuaba.

Aseguraba que su entorno está encantado con el vídeo de TV3 por lo que lejos de enfadarse, dejaba entrever que no le había sentado mal. «Si a mí me dices que por ejemplo, abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua. Aquí está la facha. Si bajar los impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a los autónomos y a los comerciantes, y ayudarles en su vida diaria. Aquí estamos», proseguía, añadiendo un sinfín de ejemplos de todo lo que ha conseguido con su legislatura.

Isabel Díaz Ayuso en el programa ‘La mirada crítica’/ Mediaset

«Estoy en mi momento. Estoy ahora mismo como presidenta de una región al servicio de España. Estamos en un momento en el que creo que estamos haciendo grandes cosas. A lo mejor somos todos fachas, pero ahí estamos tan contentos», concluía.