Se llevaba en los años 80 y ahora vuelve con más fuerza: el trench reversible de Zara que se está agotando

El trench se consolida como una de las prendas estrella de la temporada, convirtiéndose en el aliado perfecto para los días de entretiempo. Versátil, elegante y funcional, este abrigo ligero aporta estructura y sofisticación a cualquier look, desde los más casuales hasta los más formales. En pasarelas y street style, el trench demuestra que es un básico atemporal que se reinventa cada año con nuevos cortes, tejidos y estampados. El trench reversible de Zara es lo más.

En este contexto, el Trench a cuadros reversible ZW COLLECTION de Zara se posiciona como una opción moderna que combina tendencia, practicidad y compromiso con materiales reciclados. Esta prenda a cuadros reversible es una pieza que une diseño contemporáneo y funcionalidad. Este modelo cuenta con cuello solapa con trabilla y botón, manga larga acabada con trabillas y bolsillos en el delantero que aportan practicidad. El bajo incorpora una abertura en la espalda que facilita el movimiento, mientras que el cierre frontal con botones refuerza su estética clásica. Además, su diseño reversible permite lucir dos estilos en una sola prenda, multiplicando las posibilidades de uso y convirtiéndolo en una inversión inteligente para el armario de temporada.

Cómo es el trench reversible de Zara

Cuello solapa con trabilla y botón

Aporta una estructura clásica inspirada en el trench tradicional. Este detalle estiliza la parte superior del cuerpo y enmarca el rostro, ofreciendo un acabado sofisticado.

La trabilla con botón permite ajustar el cuello en días más fríos o ventosos, brindando mayor protección sin perder elegancia. Además, este tipo de cuello facilita combinar la prenda con bufandas finas o pañuelos, adaptándose a distintos estilos.

Bolsillos en el delantero

Combinan practicidad y diseño. Son lo suficientemente amplios para llevar objetos esenciales como el móvil, llaves o pequeños accesorios, lo que convierte al trench en una opción funcional para el día a día. Además, están integrados de manera discreta, sin romper la línea estilizada de la prenda. Este equilibrio entre utilidad y estética es clave en prendas de entretiempo.

Manga larga acabada con trabillas

Estas mangas incorporan trabillas ajustables que añaden carácter y refuerzan el diseño icónico del trench. Este detalle no solo es estético, sino también funcional: permite ajustar ligeramente el puño para mayor comodidad o doblarlo para conseguir un look más urbano. Las trabillas aportan estructura visual y equilibrio al conjunto, manteniendo la coherencia con el diseño clásico.

Bajo con abertura en la espalda

La abertura trasera es un detalle fundamental tanto en términos de comodidad como de movimiento. Facilita el paso al caminar y aporta mayor fluidez a la silueta, especialmente en largos medios o largos clásicos. Además, estiliza visualmente la figura, creando una caída más natural y elegante. Este tipo de abertura también mejora la ventilación, algo ideal para climas templados.

Cierre frontal con botones

Los botones, alineados de forma estructurada, permiten llevar la prenda completamente cerrada para un look más formal o abierta para un estilo más desenfadado. Este sistema de cierre aporta versatilidad, ya que transforma completamente la apariencia según cómo se utilice.

Diseño reversible: dos estilos en una sola prenda

Uno de los grandes diferenciales de el trench reversible de Zara es su carácter reversible. Esto significa que puede utilizarse por ambos lados, ofreciendo dos acabados distintos en una misma pieza.

Esta característica multiplica las posibilidades de combinación, permite adaptar el look según la ocasión, optimiza el espacio en el armario y aumenta la relación calidad-precio al ofrecer doble funcionalidad.

Estampado a cuadros

El patrón de cuadros es un clásico que nunca pasa de moda, pero en esta versión adquiere un aire contemporáneo. Este estampado añade dinamismo visual sin resultar excesivo, lo que permite integrarlo tanto en looks formales como informales. Los cuadros funcionan como un elemento diferenciador que aporta personalidad sin perder sofisticación.

Composición y compromiso sostenible

Uno de los aspectos más destacados del trench reversible de Zara es su confección con materiales reciclados certificados bajo el estándar RCS (Recycled Claim Standard). Su composición es la siguiente:

Exterior-anverso: 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Reverso: 66% algodón reciclado certificado RCS y 34% poliéster reciclado certificado RCS.

Cómo combinar la prenda

Look casual urbano

Jeans rectos o mom fit.

Camiseta blanca básica.

Zapatillas deportivas blancas.

Bolso bandolera y gafas de sol.

Ideal para un día de compras o una salida informal.

Look de fin de semana

Vestido midi liso.

Botas altas o botines.

Cinturón para marcar la cintura sobre el trench.

Bolso tipo tote.

Perfecto para brunch o encuentros sociales.

Oufit de oficina

Pantalón sastre en tonos neutros.

Blusa o camisa blanca.

Mocasin o zapato de tacón medio.

Bolso estructurado.

Consejos de cuidado para conservar el trench de Zara