Natural y desenfadado: el look ‘working’ de Isabel Díaz Ayuso para ir a la oficina

Isabel Díaz Ayuso ha apostado por un llamativo look en una de sus últimas apariciones, concretamente durante una reciente reunión con los representantes del sector agrario para analizar el futuro de la industria en la región. Un evento para el que Ayuso ha apostado por un estilismo que puede servirnos de inspiración para ir a la oficina o algún evento casual.

Compuesto por un chaleco en tono marrón, sobre un jersey mucho más fino en tono beige y pantalón negro. Muy casual, pero elegante al mismo tiempo, e ideal para este tipo de reuniones. Se trata de una prenda confeccionada en punto, con lazada a los laterales, cuello subido y detalle de ochos de la marca Vogana y con un precio de 115 euros en la web, rebajado actualmente a los 75 euros.

Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gtres)

Y es que si por algo se caracteriza Ayuso, es por ser una de las mejores vestidas en política, habiendo sabido mejorar su imagen con el paso del tiempo. Por ejemplo, hace poco la veíamos marcar tendencia con un look urbano y serio, arropada por Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida, quienes la acompañaron durante el homenaje por el 31º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez.

El look de Isabel Díaz Ayuso en su último acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Naturalidad y siempre acorde al evento: el truco de Isabel Díaz Ayuso

En esa ocasión, Ayuso optó por una cazadora de efecto piel y vaqueros rectos, alineado con el tono solemne del acto. Y es que ella se ha convertido en la mejor representante del estilo casual, pero sobrio, y más en una reunión donde busca llamar la atención, pero sin ir demasiado arreglada. De hecho, como viene siendo habitual en ella, esa vez la Presidenta de la Comunidad de Madrid también optaba por dejarse el cabello suelto, presumiendo de sus característicos rizos.

Isabel Díaz Ayuso durante una reunión con el sector agrario en Madrid. (Foto: Gtres)

De hecho, la principal intención de Ayuso es siempre integrarse en los actos a los que acude, pero sin destacar por encima del mismo. De ahí, que una de sus grandes aliadas en este tipo de eventos sea la naturalidad. A la hora de maquillarse, ella siempre procura darle un toque sutil, mínimo, centrado principalmente en unificar el rostro y dar cierto protagonismo a la expresión, pero sin demasiado exceso ni dramatismo.

Aunque eso no quita que siempre la veamos sumarse a las últimas tendencias, como ocurre con el tono Pantone del 2026: «Cloud Dancer», que ella ya nos ha demostrado saber lucir como nadie, adaptándolo de una manera muy versátil tanto en trajes como en conjuntos formados por top y pantalón, e incluso vestidos. De hecho, la política llega a rivalizar en estilo incluso con la propia reina Letizia, -considerada todo un icono de la moda-, aunque ella lo hace defendiendo sus estilismos a su manera: derrochando personalidad y sin perder nunca su propia esencia.