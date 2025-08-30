De la Fuente llama a Aleix García para sustituir a Gavi en la Selección

Luis de la Fuente ha llamado este sábado a Aleix García, actual jugador del Bayer Leverkusen, para sustituir a Gavi en la selección española y unirse el próximo lunes 1 de septiembre a la concentración del combinado nacional. Y es que España disputará la próxima semana los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026 que les enfrentará contra Bulgaria y Turquía.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Aleix García, alta en la convocatoria de la @sefutbol. El centrocampista del Bayer 04 Leverkusen afrontará los primeros duelos de clasificación para el Mundial 2026. 🔗 https://t.co/cJL5qrr6ti#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/j0wuY7tKFR — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 30, 2025

Gavi se cayó finalmente de la convocatoria de De la Fuente tras sufrir unas «molestias en su rodilla derecha», la misma de la que se operó en 2023 de gravedad. Asimismo, el mediocentro andaluz se perderá también el partido del Barça en Vallecas de este domingo a las 21:30 horas contra el Rayo Vallecano.

Las alarmas saltaron cuando el joven jugador no salió a entrenar junto a sus compañeros en la previa de la tercera jornada de Liga contra el conjunto madrileño. El mediocentro culé pasó pruebas médicas y el parte médico confirmó la lesión.

Con respecto a Aleix, cabe recordar que debutó con la selección absoluta el pasado 16 de noviembre de 2023 sustituyendo a Mikel Merino en un partido en Chipre que España venció 1-3. Posteriormente, regresó con España en otras cuatro ocasiones ante Andorra, Suiza, Serbia y Países Bajos.

Aunque el ex jugador del Girona no fue convocado finalmente por De la Fuente en la pasada Eurocopa donde España logró proclamarse campeona del Viejo Continente, lo cierto es que se trata de un futbolista que es muy del gusto del seleccionador nacional. De momento, el centrocampista del Bayer Leverkusen ha disputado los tres encuentros que el equipo germano ha jugado en este arranque de curso.