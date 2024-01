Searchlight devuelve ‘Magazine Dreams’, la película del cancelado Jonathan Majors

Mas allá de los problemas que ya tenía Disney con sus películas de superhéroes, los escándalos provocados por Jonathan Majors han debido ser un auténtico dolor de cabeza para la compañía. El actor había comenzado a encarnar a Kang el Conquistador en la serie Loki y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, pero después de que el actor fuese arrestado por agresión y acoso el pasado marzo de 2023, desde la Casa del Ratón iniciaron una desescalada para terminar borrando a él y a su villano del futuro del nuevo UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Este, no era el único compromiso de la compañía con el arrestado, pues Searchlight Pictures también había producido Magazine Dreams, un largometraje protagonizado por Majors que el estudio acaba de devolver a sus creadores, tras retirarlo hace algunos meses de su calendario de estrenos.

Searchlight adquirió la película en el Festival de Cine de Sundance del año pasado, programando su estreno para la temporada de estrenos. El riesgo y miedo a la cancelación llevó a que el equipo de la empresa liderada por Bob Iger, decidirá abortar las esperanzas puestas en el proyecto. El mes pasado, Majors fue declarado culpable de agresión y Disney hizo oficial su despido del universo marvelita. La productora no ha querido siquiera estrenar Magazine Dreams en el streaming, pero ahora la película tiene una mínima oportunidad de ver la luz del día si los realizadores consiguen encontrar otro comprador interesado.

¿De qué trata ‘Magazine Dreams’?

Dirigida por Elijah Bynum y con Majors en el papel principal, Magazine Dreams cuenta la historia de un culturista un tanto antisocial y solitario con sueños y aspiraciones de estrellato en el campo del levantamiento de pesas. Los primeros informes la comparaban con Taxi driver y apuntaban a una posible nominación al Oscar para el actor de Creed III.

La cinta es el segundo trabajo como director de Bynum, quien en 2017 estreno Noches de verano, una oscura historia de drogas protagonizada por Timothée Chalamet. Ahora, la renuncia de Searchlight devuelve los derechos a los productores ejecutivos y al realizador, que tendrán que buscar una complicada alternativa a la baja, si quieren que el filme se proyecte en los cines o llegue a alguna plataforma.

Los cargos contra Jonathan Majors

Hasta el momento de conocerse el veredicto, Marvel había guardado silencio, aunque algunas fuentes como la guionista Jonathan Robinson ya aseguraron que al encargado de escribir The Kang Dynasty le habían pedido que dejase de escribir la película que iba a enfrentar al villano de Marvel contra Los Vengadores.

Majors fue denunciado por Grace Jabbari, su exnovia, quien “sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable”. De esta forma fue arrestado bajo los cargos de agresión, acoso y estrangulamiento. El jurado, compuesto por seis personas absolvió al intérprete de los cargos de agresión intencionada en tercer grado y los agravantes de acoso en segundo grado.

En el proceso del juicio , los abogados de Jabbari mostraron al jurado y al juez toda una serie de mensajes y grabaciones en los que se puede leer y escuchar al actor intentando convencerla de que no fuera al hospital tras las lesiones que lo provocó. Majors ha pasado de ser una de las futuras estrellas de Hollywood a enfrentarse a un año de cárcel, aunque lo más probable es que termine siendo condenado a libertad condicional. Eso sí, tardaremos bastante en volver a verlo inmerso en algún proyecto. Antes de ser despedido de la Casa de las Ideas, ya fue apartado de otros dos proyectos; The man in my Basement y Otis and Zelma.

Jonathan Majors tiene fe en el proceso de la justicia y espera limpiar completamente su nombre: “Está claro que el jurado no creyó la historia de Grace jabbari sobre lo ocurrido en el todoterreno porque consideró que el Sr. Majors no le causó intencionadamente ninguna lesión. Estamos agradecidos por ello. Sin embargo, nos decepciona que, a pesar de no creer a la sra. jabbari, el jurado haya considerado que el Sr.Majors fue de algún modo imprudente mientras ella le atacaba”, expresaba su abogada, Priya Chaundhry, en un comunicado.

Con todo, será muy complicado que Magazine Dreams pueda verse en algún momento. Pocas distribuidoras aceptarán un proyecto del que no pueden obtener beneficio. Sólo el paso del tiempo y una campaña de relaciones publicas en favor de Majors podría resolver el asunto.