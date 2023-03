Marilyn Monroe fue la reina de Hollywood de los años 50 y parte de los 60. Actriz nacida en Los Ángeles falleció con tan sólo 36 años. Su figura como musa del cine sigue vigente y nadie ha podido desbancarla como la actriz más sexy de la historia del cine. En 2022 volvió a cobrar relevancia gracias a la película de Netflix, «Blonde» protagonizada por Ana de Armas por lo que repasamos ahora los datos más significativos de su historia y también sobre su filmografía.

Marilyn Monroe, la reina de Hollywood de los años 50

Si te decimos Norma Jeane Baker seguramente no sabrás de quién hablamos, pero ¿y si pronunciamos el nombre de Marilyn Monroe? Entonces la cosa cambia. Nacida el 1 de junio de 1926 y fallecida el 5 agosto de 1962, Marilyn Monroe es una de las personalidades más importantes de la historia. Su imagen ha sido convertida en símbolo y su fama va más allá del mundo del cine, al que enamoró con su sonrisa en los años 50.

Inicialmente estaba destinada a modelar antes de ser descubierta por Ben Lyon y firmar su primer contrato de actuación con 20th Century Fox en agosto de 1946. A principios de la década de 1950, alcanzó el estatus de estrella de Hollywood y símbolo sexual.

The Shocking Miss Pilgrim y Dangerous years

En total Marilyn Monroe participó en 29 películas a lo largo de su carrera. Las primeras de esta larga lista fueron The Shocking Miss Pilgrim y Dangerous years en 1947, un año después de haber firmado un contrato con la 20th Century Fox para trabajar como extra en el cine.

Amor en conserva

Marilyn Monroe compartió escena con los grandes actores de su época. En el año 1949 la vimos en pantalla junto con Groucho Marx en Amor en conserva, en la que sería la última película de los hermanos Marx (Groucho, Harpo y Chico).

No hay negocio como el mundo del espectáculo

Monroe estaba en camino de convertirse en una gran estrella cuando asumió un papel secundario en esta brillante comedia musical. «No hay negocio como el mundo del espectáculo» presenta a Ethel Merman y Dan Dailey como un equipo de canto y baile de marido y mujer que, junto con sus tres hijos (Donald O’Connor, Johnnie Ray, Mitzi Gaynor), son conocidos como The The Cinco Donahues. Cuando O’Connor se enamora de una hermosa chica de guardarropa (Monroe), la familia comienza a desmoronarse. Nominada al Oscar por su guión, vestuario y música.

La tentación vive arriba (The seven year itch)

Si hay una imagen icónica de Marilyn Monroe (y del cine del siglo XX) es la suya luciendo un vestido blanco cuya falda se levanta por el aire que sale de una rejilla del metro. Esta escena se puede ver en La tentación vive arriba, película del año 1955 que le valió una nominación a los premios BAFTA como mejor actriz extranjera.

El príncipe y la corista

Esta otra película es un cuento de Cenicienta bastante típico sobre una corista estadounidense (Monroe) que es seducida por el Príncipe Regente de un país extranjero (Olivier), lo que provoca intriga internacional. Si bien no hay mucha originalidad aquí, se creó una química innegable entre los dos protagonistas que crepita cada vez que aparecen juntos en la pantalla. Monroe compitió en los BAFTA por el papel, pero la Academia la pasó por alto.

Río sin Retorno

“River of No Return” es un melodrama típicamente extraño y brillante de Otto Preminger.. Ambientada en el noroeste de Estados Unidos durante la fiebre del oro, se centra en un granjero (Robert Mitchum) que rescata a un jugador (Rory Calhoun) y a su esposa (Monroe) de una balsa agujereada. Sin embargo, Calhoun roba el único rifle y caballo de Mitchum y deja atrás a su novia. Con los indios en pie de guerra, Mitchum, Monroe y su hijo pequeño (Tommy Rettig) zarpan por el traicionero río hacia un lugar seguro. La espléndida cinematografía de Cinemascope captura maravillosamente el paisaje, proporcionando a Monroe un paisaje gigante en el que lucir hermosa.

Con faldas y a lo loco (Some like it hot)

Hablando de premios, Marilyn no se prodigó mucho recogiendo galardones. El más importante lo consiguió gracias al film de 1959 Con faldas y a lo loco, donde fue premiada en los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical.

Something’s got to give

La última película que figura en la filmografía de Marilyn Monroe es Something’s got to give de 1962, aunque se da la peculiaridad de que la diva no terminó de rodarla. Debido a su falta de compromiso (llegó tarde 17 de los 30 días de grabación) fue despedida, aunque fue readmitida posteriormente tras la insistencia del director. Sin embargo, Marilyn nunca llegó a finalizarla, ya que murió antes de completar el rodaje, pero sus escenas bañándose desnuda en una piscina son historia del cine.

A pesar de su gran notoriedad, su su carrera la deja insatisfecha y su vida privada es inestable, llena de incertidumbres . Experimentará en particular matrimonios fallidos con la estrella del béisbol Joe DiMaggio y con el escritor Arthur Miller.