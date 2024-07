Las nuevas matrículas ya están en España: la DGT confirma el cambio que llega

En estos días se han producido una serie de cambios en algo tan importante como son las matrículas en los vehículos de nuestro país, pero lo cierto es que puede que solo unos pocos conductores, vendedores o funcionarios que trabajen en la DGT se den cuenta. En este sentido, los compradores o los vendedores van a ser los que se den cuenta cuando compren o vendan vehículos nuevos, los cuales verán las letras MSF en las matrículas. Hasta hace unas pocas semanas, lo que pasaba que las matrículas nuevas tenía un grupo de letras “MRX”, pero ahora este tipo de combinaciones parecido agotarse, para así tener una idea del movimiento a la hora de comprar y vender coches nuevos. Desde las primeras fechas del mes de mayo, las matrículas estaban en la serie MRW y acabando dicho mes, empezaron a verse placas como MRY y MRZ, donde en junio se pasó a MSB.

¿Qué es lo que indica el cambio en las matrículas?

El ritmo en los cambios en las matrículas se produce sobre una letra cada par de días, por lo que en poco tiempo es posible que vayamos a ver placas que tendrán la serie “NXX”. Una dinámica que podemos ver en el mercado del automóvil que lleva manteniéndose desde hace una serie de años y que tampoco se vio demasiado afectadas por temas como la inflación o la propia pandemia, donde todo parece que indica que hablamos de un mercado de gran prosperidad, pero que continuará estable. Pensemos que la forma en la que se distribuyen las matrículas en el país, nos da información de gran utilidad a la DGT, que le valdrá para la planificación y distribución de los recursos con una gran eficacia a este respecto. No todas las letras se pueden usar y esto es un dato de gran curiosidad, puesto que en el sistema que hay en España hay ciertas letras que no se usan para que no haya equívocos.

Hablamos de la A, Ch, E, I, L, Ñ, O, Q y U. La E es posible que haya confusiones con la B, la I y la L puede acabar confundiéndose con la J. Además no olvidemos que pueden confundirse a un poco de distancia de letras como la o con la Q y la U. Esta es una medida que está en relación con la utilización de las cámaras para la detección de los infractores y de las infracciones.

Todo ello ayudará a poder explicar las razones por la que las series que tienen tres letras pueden terminar agotándose con tanta rapidez.

¿Podemos personalizar las matrículas en España?

Existen países como USA, donde se pueden llegar personalizar las mismas matrículas con solo cambiar las letras, de tal forma que se indicará la misma profesión del conductor y añadiendo imágenes.

En nuestro país, pese a que la DGT se hizo algo más flexible, son bastante pocos los cambios permitidos en las matrículas, puesto que no es posible que se alteren las series de letras o los números, así como tampoco agregar los cambios que puedan hacer más complicada la lectura de las placas por los funcionarios encargados de la supervisión del tráfico, así como las cámaras que se usan en los semáforos o los puntos para el control de los radares.

Los cambios que se permiten lo que hacen es incluir una serie de marcos de dibujos de carácter tridimensional que no van a ser un problema para que se lea la placa a distinta. Donde la forma puede ser octogonal o hexagonal, así como el material en el que se haya realizado.

No olvidemos que no va a ser posible la alteración del fondo, el cual deberá ser siempre de color blanco, así como el orden de las series de letras y números, tampoco el color de las letras y los números, que siempre deberá ser negro.

Importancia de las matrículas

Las matrículas son equivalentes al DNI de las personas, constituyendo el documento de la misma identidad del vehículo, llevándose al otro mundo, el de la chatarra y el reciclaje de los materiales, cuando se pongan los vehículos fuera de la circulación.

El sistema de matriculación posibilita que la DGT haga un seguimiento administrativo y también de carácter medioambiental a los millones de coches que se van a desplazar diariamente por las carreteras españolas.

Esperemos que todo esto sea de interés para ti y así puedas tener más claro estos cambios que se producen ya en las matrículas de nuestro país. No son profundos, pero representan ya un movimiento en un tema que de cara al futuro tendrá que sufrir más modificaciones.

Sea como fuere, esperemos que sea lo mejor para los conductores y no compliquen los cambios las cosas ni gaga que sea más complicada la identificación por parte de los usuarios.