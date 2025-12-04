Iberdrola tiene luz verde para una operación histórica. Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, ha recibido este jueves la aprobación del organismo regulador, Ofgem, para invertir cerca de 14.000 millones de euros en sus redes en Reino Unido, principalmente en nuevas interconexiones entre Escocia e Inglaterra y Gales, según ha informado la compañía. Se trata de la mayor inversión comprometida por el grupo en toda su historia.

El regulador británico de la energía también ha aprobado el marco de remuneración aplicable al transporte de electricidad hasta el año 2031, llamado ‘RIIO T3’, después de casi dos años de negociación. Estas nuevas inversiones constituyen la mayor inversión realizada por el Grupo Iberdrola desde su origen y supondrán multiplicar por más de 3 veces las realizadas en esta actividad en el período regulatorio anterior.

De esta manera, incorporará interconexiones submarinas de corriente continua de alta tensión entre Escocia e Inglaterra, ‘Eastern Link 1’ y ‘Eastern Link 2’ y otra entre Escocia y Gales, ‘Western Link 2’. Estos tres proyectos transportarán energía a más de 500 kilovatios (kV) a través de 1.100 kilómetros de cable submarino. El plan incrementará la capacidad de la red para incorporar nueva demanda eléctrica, fomentando la industrialización y el crecimiento económico.

2.300 millones al año para el país

Se estima que el plan de la energética tendrá un impacto positivo de 2.300 millones de euros anuales en la economía del país e impulsará la creación de unos 12.000 empleos en la cadena de valor. Para ello, la compañía ha puesto ya en marcha un plan de compras a suministradores por más de 6.000 millones de euros. Con la aprobación de estas inversiones, el Reino Unido se consolida como el principal destino inversor del Grupo Iberdrola, con 20.000 millones de euros entre 2025 y 2028, principalmente en redes eléctricas.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que el incremento de la demanda eléctrica en todos los sectores, impulsado por la mayor actividad y la electrificación de los usos energéticos, «hace necesarias ingentes inversiones en nuevas infraestructuras».

«Este plan, el mayor comprometido por Iberdrola en su historia, es fruto de una política energética clara por parte del Gobierno británico y de un diálogo constructivo con el regulador, y nos permitirá seguir construyendo redes modernas, flexibles y resilientes que faciliten atender la demanda creciente, garantizar la seguridad energética e integrar más energías limpias», ha celebrado.