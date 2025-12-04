La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se ha enfrentado abiertamente a Moncloa ante la enorme debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez: así, ha destituido al hombre de Sara Aagesen, el subdirector general de regulación de energía, porque era partidario de elevar la retribución a la inversión en redes eléctricas, imprescindible tras el apagón de abril.

«La CNMC lleva tiempo marcando un perfil diferenciado de Moncloa, porque ve que el Gobierno está en descomposición y se prepara para lo que pueda venir. Ya lo hizo con la OPA del BBVA sobre el Sabadell, y ahora lo está haciendo de nuevo con las circulares que fijarán la retribución de las redes eléctricas», explica una fuente cercana al organismo que preside Cani Fernández.

El destituido es Ismael Bahíllo, hasta ahora subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados. Según las fuentes consultadas, se trata de un directivo de la CNMC progubernamental, que apoyaba la postura de Aagesen de modificar las citadas circulares para mejorar la retribución, en línea con las demandas de las eléctricas; como informó OKDIARIO, lel sector considera que el borrador presentado «no nos saca de pobres».

Bahíllo ya había sido arrinconado en el organismo y finalmente ha terminado por salir. «Esto con Teresa Ribera no habría pasado», apostillan las fuentes citadas. «Pero ahora, entre la debilidad parlamentaria de Sánchez y la pésima imagen de Aagesen por el apagón, Cani Fernández se ha atrevido a enfrentarse a Moncloa».

Como ha venido informando este periódico, el mandato de la presidenta de la CNMC vence en junio de 2026, pero la situación de bloqueo político hace casi imposible el nombramiento de un sustituto, por lo que lo más probable es que se prorrogue su presidencia. Eso implica que podría seguir en el cargo hasta las próximas elecciones, si bien la aspiración de Fernández siempre ha sido fichar por un despacho privado en Europa especializado en derecho de la competencia.

Precisamente por eso, en el tramo final de su mandato está intentando nadar y guardar la ropa, «estar a bien con todo el mundo y dar una imagen de imparcialidad y profesionalidad que no le cierre puertas», según dichas fuentes.

Inversión en redes

La polémica actual versa sobre las circulares que fijan la retribución de la inversión en redes eléctricas, imprescindible como dejó claro el apagón del 28 de abril. La propuesta de la CNMC eleva la tasa de retribución financiera (TRF) a las eléctricas del 5,57% actual hasta el 6,58%. Pero el sector siempre ha exigido una tasa superior al 7%. «La retribución de la inversión en redes tiene que cubrir el coste de capital y el operativo; si no lo hace, no habrá inversión», según una gran empresa.

Además, el esquema que propone el regulador implica que esta inversión tiene riesgo: si las distribuidoras no consiguen suficientes clientes, cobrarán menos. Lógicamente, el sector pretende que este riesgo se retribuya; hasta ahora, la remuneración estaba asegurada en cualquier caso.

Por ello, las empresas solicitan que se modifique la metodología de cálculo de la remuneración, no sólo la TRF, algo en lo que han conseguido el apoyo del Gobierno. Sin embargo, la CNMC no tiene intención de cambiarla, siempre según las fuentes, y el mensaje claro en ese sentido es la destitución de Bahíllo.