La opa de BBVA sobre Sabadell y el futuro de Cani Fernández

Esta semana ha comenzado la batalla entre el BBVA (que cuenta con al apoyo de los grandes inversores a los que ha visitado en Londres) y el Banco Sabadell (que ha cuestionado las cifras de ahorros y costes calculadas por el BBVA y ha encargado la búsqueda de un caballero blanco). Pero, al final, serán los accionistas los que decidan el resultado. La verdadera batalla decisiva es la de la aprobación de los reguladores.

Y ahí la clave es la CNMC (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que preside Cani Fernández. Es este organismo teóricamente independiente -pongan muchas comillas- el que tiene que aprobar o vetar la opa. Posteriormente, si tiene éxito, será el Gobierno el que debe autorizar la posterior fusión de los dos, que es lo que pretende vetar: un escenario que el BBVA asegura que no contempla pero que puede convertir el Sabadell en una especie de Banesto, un marca independiente controlada por la entidad.

Antes de eso, Cani Fernández tiene la clave del éxito o el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell. Cómo no, la ínclita Yolanda Díaz ya ha dicho que la CNMC debe prohibirla, faltaría más. Y la salida en tromba del Gobierno, sorprendentemente capitaneado por Carlos Cuerpo, el día del anuncio de la opa para oponerse a ella hace pensar que la autoridad de competencia se plegará a sus deseos.

No tan deprisa. Para empezar, Fernández era (y es) amiga de Nadia Calviño, que es quien la colocó en el cargo. Pero no de Cuerpo. Y Calviño se va a poner totalmente de perfil en este asunto, que ya está embarcada en tareas mucho más elevadas en el BEI -eso piensa ella- como para bajar al barro de estas guerras. Por tanto, no hay que confiar en que Fernández siga ciegamente las instrucciones de Economía.

Vuelta al sector privado

Pero además, fuentes cercanas al regulador explican que «Cani Fernández sólo piensa en su futuro después de la CNMC, un futuro que estará en el sector privado y, si es posible, en Europa» (es experta en derecho comunitario). Aunque le quedan dos años de mandato, éste no es prorrogable y ella ya está preparando el día después. Máxime cuando el Gobierno le va a quitar su principal competencia, la regulación energética, con la creación de la Comisión Nacional de la Energía.

Esto implica que «Fernández querrá estar a bien con todo el mundo en la opa del BBVA sobre el Sabadell y dar una imagen de imparcialidad y profesionalidad que no le cierre puertas», según las fuentes. Y eso cuestiona que vaya a seguir ciegamente los dictados del Ejecutivo. La opinión dentro de la institución es que la aprobará con condiciones, como hizo con la compra de Bankia por CaixaBank.

Precisamente, Carlos Torres (el presidente del BBVA) apeló a este precedente para justificar la aprobación de la opa actual. Eso le da un argumento muy poderoso a Fernández para aprobarla con condiciones como la venta de parte de la red de oficinas resultante y de las inversiones conjuntas, y el mantenimiento de las sucursales en los municipios en los que no haya competidores para evitar la exclusión financiera, algo que será especialmente relevante en Cataluña y Valencia.

Difícil vetarla

De hecho, esta semana ya ha asomado la patita para curarse en salud: «No necesariamente más entidades suponen más competencia». Toma ya. Y ha añadido: «Tenemos que tener en cuenta que los mercados reaccionan también en función de la fortaleza de los oponentes».

Otra fuente explica que «es muy difícil que la CNMC vete la operación. Poner condiciones sí, pero vetarla no. Aprobó la de CaixaBank-Bankia, hay más bancos compitiendo en España y en otros países hay más concentración que aquí, como Irlanda, Bélgica o Francia». Añade que la banca necesita escala para las grandes inversiones necesarias en tecnología y que una prohibición sería muy mal vista en Europa (BCE, Comisión), algo que Fernández quiere evitar de cara a su futuro.

Ahora bien, si Fernández decide vetarla, también tendría base para ello: siempre puede decir que la concentración bancaria es acumulativa y que lo que no era peligroso cuando se fusionaron CaixaBank y Bankia ahora sí lo es porque hay menos bancos que entonces. Una concentración que efectivamente está entrando en niveles elevados, como demuestran los estudios que publicó en exclusiva OKDIARIO.

Conflicto de interés en 2020

La cosa es todavía más enrevesada porque Fernández ya tuvo lío la primera vez que se intentó la operación BBVA-Sabadell en 2020. Entonces, trabajaba en el bufete Cuatrecasas, donde ha desarrollado casi toda su carrera; un dato que curiosamente no aparece en su curriculum oficial. Y allí se encontró con un bonito conflicto de interés.

Este despacho fue contratado por el presidente del Sabadell, Josep Oliu, para analizar los riesgos legales y reputacionales de la operación. Pero resulta que anteriormente había trabajado para el BBVA para evaluar sus sistema de cumplimiento interno para el caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional. De hecho, en ese momento llevaba la defensa de dos ex directivos de este banco en esta causa.

En consecuencia, Cani Fernández conoce bastante bien las tripas de los dos bancos, lo cual puede facilitar su estudio de la operación, pero también puede verse como un problema a la hora de analizarla de forma imparcial.

Sea como fuere, la presidenta de la CNMC es la pieza clave en la opa. Y tendrá que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de tomar su decisión. Hagan sus apuestas.