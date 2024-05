Carlos Torres, presidente del BBVA, se ha escudado en la fusión de CaixaBank y Bankia para intentar que las autoridades de competencia y el Gobierno aprueben la opa hostil lanzada este jueves sobre Banco Sabadell. Asimismo, ha confirmado que fondos accionistas de éste último le han manifestado su interés en la oferta, como adelanta hoy OKDIARIO.

«Para analizar esta operación, hemos contado con asesores legales que han analizado los precedentes y los criterios que ha aplicado la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] a nivel provincial, por segmentos, etc., y la conclusión sobre que el efecto que tendrá en el mercado es que llegaríamos a cuotas inferiores a los que tendría CaixaBank con Bankia», ha explicado Torres en la presentación de la opa de BBVA sobre Sabadell. «Seríamos el segundo jugador, los efectos potenciales son moderados», ha añadido.

El Gobierno, la Generalitat de Cataluña y algunas asociaciones empresariales han mostrado su rechazo a la operación por la reducción de la competencia que supondría y su posible impacto tanto en el crédito como en la reducción de sucursales para atender a los ciudadanos.

Torres también ha asegurado que «entiendo la preocupación por la restricción del crédito, pero en el análisis de solape no vemos un riesgo. No tendría sentido la operación si conllevara una pérdida de negocio, no tiene sentido restringir el crédito. Al revés, estimamos un incremento de crédito adicional de 5.000 millones al año».

Por ello, «confiamos plenamente en que el Gobierno y el resto de autoridades acabarán apoyando la operación por el valor que tiene. Va a apoyar a la economía, las familias, las empresas y la remuneración de los accionistas que son pequeños ahorradores, y va a pagar más impuestos. Reconocerán el valor que tiene».

En todo caso, el presidente de BBVA ha mostrado su disposición a «hacer lo necesario para asegurarnos de que la operación no tiene incidencia en los índices de competencia», si bien ha recordado que «no sólo importan las cuotas para que haya competencia efectiva, la digitalización ofrece opciones de bancarización en todos códigos postales que no había hace 10 años, más allá de implantación física». Y ha citado el ejemplo de ING como banco con menos implantación pero gran penetración.

Fondos del Sabadell

Torres ha confirmado la exclusiva de OKDIARIO al reconocer que, «efectivamente, ha habido inversores del Sabadell, alguno relevante, que han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés para que se materializara la oferta. No es momento de contar el porcentaje de capital que suponen, el momento procesal será el período de aceptación de la opa».

Por otro lado, el presidente de BBVA no ha descartado la aparición de un caballero blanco que pueda presentar una contraopa sobre Sabadell: «Es factible que otros bancos vean el valor en Sabadell, pueden tener interés en lanzar ofertas competidoras, la normativa lo contempla». Pero ha insistido en que «no tenemos más margen de mejora, es la mejor oferta que podemos hacer», como aseguró en la carta remitida al presidente del Sabadell, Josep Oliu.

Preguntado por el hecho de que nunca haya triunfado una opa hostil en banca en España, Torres se ha referido el precedente de la oferta de Intesa por UBI en Italia.

Asimismo, ha rechazado que la operación pueda tener influencia en las elecciones catalanas de este domingo: «Nada más lejos de nuestra intención que tener protagonismo en la campaña e inmiscuirnos en cuestiones políticas, pero no hemos podido controlar los tiempos. Tras el rechazo del Sabadell, el consejo tenía que tomar decisiones. Había mucha presión del mercado y de los inversores, lo que ha llevado a que tomemos la decisión ya».