La guerra abierta en la CNMC (Comisión de los Mercados y la Competencia), el regulador energético, a cuenta de la retribución de la inversión en redes eléctricas, se ha saldado con un reforzamiento del control de su presidenta, Cani Fernández. Por tanto, mantendrá su enfrentamiento con otros consejeros del organismo y, sobre todo, con las empresas eléctricas.

Como ha venido informando OKDIARIO, esta guerra tiene como motivo las nuevas circulares de la CNMC que fijan dicha retribución de la inversión en redes: Fernández se negó a mejorarla como pedían las eléctricas porque encarecería aún más el recibo de la luz, mientras el Gobierno apoyaba al sector para reforzar la red y evitar así más apagones.

Esta batalla provocó la destitución del número dos de Regulación de la CNMC, Ismael Bahíllo, un hombre de la ministra Sara Aagesen y que, por tanto, apoyaba elevar la citada retribución. Posteriormente, varios consejeros también se opusieron a la actitud de Fernández, como Pep Salas y María Jesús Martín Martínez, y, sobre todo, el vicepresidente, Ángel García Castillejo, otro hombre de Moncloa.

Finalmente, Fernández se salió con la suya y la CNMC aprobó su esquema retributivo sin siquiera dar audiencia al sector, que utilizará este argumento para recurrir la norma ante los tribunales, como adelantó este medio.

«Hay un enfrentamiento total entre presidenta y vicepresidente, pero la presidenta tiene los votos suficientes en el Pleno y controla los servicios técnicos. Así que el vicepresidente puede hacer mucho ruido, pero tiene poca capacidad de cambiar las cosas», explica una fuente cercana al organismo.

En consecuencia, Cani Fernández mantendrá su enfrentamiento con el sector y también con el Gobierno. Las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) están muy enfadadas con esta norma, ya que consideran insuficiente la circular de la CNMC; y no sólo la tasa de retribución del 6,58% para las nuevas inversiones, sino el sistema en su conjunto.

Retribución insuficiente

El sector siempre ha protestado porque la retribución actual es insuficiente para atraer esa inversión: «La inversión que no se retribuye no se hace», dijo el año pasado Francisco Reynés, presidente de Naturgy. Iberdrola ha demostrado también que, si en España no se paga suficiente por la inversión, no tiene inconveniente en llevársela a Reino Unido.

Por su parte, la ministra del ramo, Sara Aagesen, delfín y sustituta de Teresa Ribera, tiene tal pánico a que haya otro apagón que estaba dispuesta a pagar lo que hiciera falta para reforzar la red y que no vuelva a ocurrir jamás. Ahora bien, esto no lo pagan los Presupuestos Generales del Estado, sino los consumidores en el recibo de la luz. Es decir, dar a las empresas lo que piden implicaría otra subida adicional de la factura, y eso es lo que ha frenado a la CNMC a la hora de aceptar las ideas de Aagesen.

El Consejo de Estado también puso pegas: consideró que se debe modificar la metodología de la CNMC para no asociar retribución a aumento de demanda –para que las empresas que acometan inversiones no asuman un riesgo– porque supondría un límite adicional a la inversión. Es decir, pedía seguir como hasta ahora. Y el límite a la inversión solo lo puede determinar el Ministerio de Transición Ecológica, por lo que la norma de la CNMC podría ser ilegal. De ahí el recurso de las compañías.